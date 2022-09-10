نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على قرض صندوق مسلك لطلبة الجامعات والمدارس بدون ضامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق مسلك هو أحد برامج مؤسسة سليمان الراجحي لتمويل التنمية، التي انطلقت عام 2020، لإتاحة الفرصة للطالب للحصول على قرض تعليمي، سداده بعد التخرج،الصندوق عبارة عن صندوق تمويل تعليمي مخصص لدراسات البكالوريوس والماجستير، أطلقته مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي لتمويل التنمية، لتقليل عبء الرسوم الدراسية، تهيئة الظروف المناسبة لدعم انتظام الطالب في مسيرته الأكاديمية في الجامعة،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ما هو صندوق مسلك التعليمي

صندوق تمويل تعليمي يوفر فرص الحصول على التعليم الجامعي، من خلال تقديم قروض تعليمية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل برسوم تسديد ميسرة خلال سنوات الدراسة، يمتد إلى ما بعد الدراسة دون فوائد، في الشركة الإستراتيجية مع الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية،تأسست عام 2020، بلغ عدد القروض الممنوحة 565 طالب وطالبة، بقيمة تعاقدية إجمالية 115 مليون ريال، من خلال 19 جامعة خاصة وعامة، هذا وان هذه القروض تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء المادي أثناء الدراسة، ويتم تقديمها في صورة منح مختلفة إلى العديد من الطلبة الراغبين في الحصول بمثل هذا الدعم.

ماهى أهداف صندوق مساك

هناك بعض الاهداف الهامة التي يوفرها صندوق مسار عند الحصول على قرض جامعي من خلال وهي على النحو الاتي:-

المساهمة في تحقيق اهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030. تحقيق رؤية المؤسسة في خلق نماذج تمويل قابلة للتطبيق وقابلة للتعميم. رفع مساهمة الجامعات في تأهيل الكوادر ذات الطلب المرتفع في سوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة.

متطلبات التمويل التعليمي من مسلك

توجد بعض المتطلبات الهامة من أجل الحصول على قرض من صندوق مسلك وفقًا للتالي:-

قبول الطالب في احدى الجامعات او الكليات المشاركة في الصندوق. تعبئة نموذج القرض المرفق بالموقع والمتوفر في الجامعات أو الكليات المشاركة في الصندوق وختمه واعتماده من قبل الجامعة. كفيل متعاقد وكفيل مدين في حال كان الطالب “عاطلا عن العمل” وكفيل مدين فقط في حال كان الطالب “في العمل”. تعريف الراتب. تقرير سمة من موقع سمة. كشف حساب لآخر 3 شهور. العنوان الوطني. شهادة اشتراك في التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى الشروط السابقة يجب على الطالب دفع 20٪ من قيمة الفصل في بداية كل فصل دراسي.

شروط الكفيل المدين

هناك بعض الشروط للكفيل الضامن تتمثل في التالي:-