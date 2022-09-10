نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022 المعلن من ارامكو للمنتجات البترولية المطبقة يوم 11/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022 المعلن من أرامكو السعودية للمنتجات البترولية نستعرضه ونوافيكم بها الآن حيث تعمل أرامكو حالياً على مباشرة الاستعدادات النهائية جراء التسعيرة النهائية لشهر سبتمبر التي نستعرضها ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022

تعلن اليوم 10 سبتمبر 2022 شركة أرامكو السعودية سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر، حيث تستعد بشكل شهري شركة أرامكو على العمل على تطبيق نتائج المراجعة التي تعمل عليها بشكل شهري فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على ان يتم تطبيق التسعيرة الشهرية لأسعار منتجات الطاقة بداية من يوم 11 سبتمبر حتى صباح يوم 10 أكتوبر المقبل، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة حول أسعار منتجات الطاقة التي قد تتجه أرامكو تجاه تثبيت قيمتها بعدما تم تثبيت أسعار الوقود فى المملكة طوال العام الحالي، الا ان باتت تلتزم ارامكو على عقد المؤتمر الصحفي الذي من خلاله يتم الإعلان عن اجدد اسعار منتجاتها داخل الأسواق السعودية لكل شهر

اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر

نتابع ونرصد أمام حضراتكم اخر تعديلات شركة أرامكو أسعار البنزين اسعار بنزين 91 و95 او زيت الكيروسين او الديزل وغيرها من المنتجات التي تم الإعلان عنها عن تعديلات شهر أغسطس والتي ستطبق حتي تمام الثانية عشر صباحاً من صباح يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر التي نستعرضها ونوافيكم بها الان على الشكل التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

على ان يتم التأكيد على ان أسعار منتجات الطاقة السابق لنا ذكرها بالاعلى هي الأسعار التي تم الإعلان عنها نسبتاً لاخر تحديثات طرأت على أسعار الوقود فى شهر اغسطس، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم اجدد التعديلات التي سيتم الإعلان عنها من شركة أرامكو التي سيتم الإعلان عنها فى المؤتمر الصفحي