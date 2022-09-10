الاتفاق الدولى لتصدير الحبوب فى خطر.. موسكو تحذر «يطبق بشكل سيئ»

يطبق بشكل سيئ
وبحسب التقرير، فقد أعلنت الخارجية الروسية أنها رصدت مسارات تطبيق الاتفاق الدولى، وتبين أنه يطبق بشكل سيئ، مؤكدة أن تمديد الاتفاق يعتمد على كيفية تنفيذه بشكل مشترك بين الأطراف الفاعلة.
وبحسب "اكسترا نيوز"، فلم تكن هذه هى المرة الأولى التى تنتقد فيها موسكو الاتفاق الدولى لتصدير الحبوب، إذ اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرًا أن الاتفاق الذى تم برعاية أممية فى مايو الماضى، خدع روسيا ودول العالم النامى.
عقوبات لوجستية
وتقول موسكو إنها تلقت وعودًا لم تنفذ حتى الآن، من أجل السماح بتخفيف الحصار العسكرى عن الموانئ الجنوبية لأوكرانيا، ومن بينها إلغاء بعض العقوبات اللوجستية، التى تعطل صادراتها من المنتجات الزراعية، والأسمدة.
وكانت أوكرانيا قد أعربت عن استنكارها لتصريحات روسيا حول نيتها مراجعة اتفاق الحبوب، وأكدت كييف أن شروط الاتفاق يجرى تنفيذها والتقيد بها على نحو صارم، وأنه لا يوجد أى مبرر لدى روسيا للتراجع عن التزاماتها الدولية.
ممر 3 موانئ
وكان الاتفاق الذى ترعاه الأمم المتحدة أقام ممرًا لشحن الحبوب الأوكرانية من 3 موانئ عبر مياه البحر الأسود، وهى: "أوديسا وتشارلومورسيك، وبيفدينى". ويهدف الاتفاق إلى الإفراح عن نحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة من محصول العام الماضى، بالإضافة إلى محصول القمح هذا العام، والذى يقدر بنحو 20 مليون طن أخرى.
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