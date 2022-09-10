نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتم إيداع حساب المواطن اليوم في الحسابات المصرفية للمستفيدين [العد التنازلي] في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضحت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر عن موعد إيداع حساب المواطن للدفعة 58، حيث انتهت الجدل حول شان استفسار الكثيرين هل يتم إيداع حساب المواطن اليوم، يمكنك معرفة كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل.

وخاصة أن موعد صرف الرواتب للمستفيدين من المقرر أن يكون يوم العاشر من الشهر الميلادي أي 10 سبتمبر 2022. أليكم المزيد من التفاصيل حول موعد إيداع حساب المواطن وكيفية تقديم اعتراض على الدفعات السابقة.

هل يتم إيداع حساب المواطن اليوم؟

اعلن برنامج خدمة المستفيدين عن تاريخ إيداع رواتب المستفيدين في بنك الراجحي واكد أن موعد الإيداع يكون مع بدء يوم 11 سبتمبر 2022 الموافق 15 صفر 1444، حيث تم تأخير الإيداع يوم وذلك لتوافق يوم 10 سبتمبر مع موعد عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن الإيداع يتم بعد اعلان نتائج اهلية حساب المواطن للمستفيدين والتأكد من تحديث البيانات.

تقديم اعتراض حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية للمستفيدين الحق في تقديم اعتراض على مبلغ الدفعات أو تقديم اعتراض على نتائج اهلية البرنامج، تعرف على كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل ، حيث يتم تقديم الاعتراض على النحو التالي:

انتقل مباشرة إلى موقع البوابة الإلكترونية.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ثم انقر فوق تبويب تسجيل.

بعد ذلك انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم تبويب دراسة الأهلية.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات، انقر فوق الأيقونة لأسباب استبعاد المستفيد الأساسي أو التابع.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال تقديم الاعتراض وحدد اعتراض دفعات أو اعتراض اهلية.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

ثم انقر فوق تبويب إرسال الطلب.

شروط استحقاق حساب المواطن الجديد

لن يتم منح دعم حساب المواطن ما لم تحرص الوزارة على الإعلان بشكل مستمر ودائم، لذلك اعرف الساعة كم ينزل إيداع حساب المواطن في بنك الراجحي دفعة صفر وعن الشروط والضوابط التالية:

البرنامج متاح للسعوديين فقط.

يمكن للزوجات السعوديات من أي جنسية تجاوز شروط الجنسية.

حضور المسجل في المملكة خلال العام السابق لتقديم طلب التسجيل.

تم تضمين المستقل الأقل عمر من 18 عام بشرط تقديم ما يثبت الاستقلال التام.

يجب تحميل الأوراق والمستندات على موقع البرنامج.

أن يكون مقيمًا في المملكة ولم يمض على سفره أكثر من ثلاثة أشهر.

تحديد الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب سواء أكانت مطلقة أم متزوجة أم أرملة.

للطلاب الجامعيين، يجب تقديم إثبات الإقامة أثناء التسجيل في البرنامج.

يجب تقديم وصية وتأكيدها في حالة التسجيل في خطة الوصاية.

عدم تعدي الراتب الشهري 20,000 ريال.

يجب عليك التسجيل في أي برامج دعم أخرى تقدمها الموارد البشرية.

الأهلية للحصول على الدعم النقدي المقدم من البرنامج يجب ألا يقيم المتقدمون في أي رعاية أو مأوى تابع لحكومة البلد.

إذا كان لدى الفرد أي برامج أو جمعيات أخرى تقدم الدعم المالي، فيجب تقديم الموافقة من قبل الجمعية أو إدارة البرنامج من أجل التسجيل في الدعم.

رابط التسجيل حَساب المُواطن الجديد

بعد استيفاء الضوابط والشروط المختلفة المعلنة سابقاً، يمكن للفرد التسجيل والتقديم على النظام من خلال اتباع الخطوات التالية: