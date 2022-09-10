نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الرسمي بالمؤشرات واهم الكليات المرشحة لتنسيق الدبلومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق حيث بدء أجواء الاستعدادات تجاه البدء فى تنسيق الدبلومات الفنية بعدما تم الاعلان عن نتائج الدبلومة الفنية فى دورتها الأولى والثانية، حيث سنتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نظام تنسيق الدبلومات الفنية الذي سيكون مطروح للطلاب نظام الثلاث سنوات وخمس سنوات من خلال موقع التنسيق الرسمي

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أصبح تنسيق الدبلومات الفنية 2022 التريند رقم واحد فى الجمهورية وذلك أمام طلاب تنسيق الدبلومة الفنية شعبة صناعة أو تجارة أو زراعة، حيث تستعد وزارة التعليم العالي فى اليومين القادمين على بدء العمل على تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية مباشرة بعدما يتم الاعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة المقرر على ان تعلن خلال ساعات قليلة من الآن، حيث قد اكد معالي وزير التعليم العالي على ان تنسيق الدبلومة الفنية يبدأ خلال منتصف سبتمبر الحالي، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات التسجيل على تلك المرحلة

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية

نتابع وننقل أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام خمس سنوات على الشكل التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

على ان يتم استقبال رغبتك فى تنسيق الدبلومات الفنية تحدد على أساسها الكلية أو المعهد التي تتناسب مع مجموعك

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية