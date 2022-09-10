نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم الالكتروني وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وخطوات التسجيل فى وظائف النساء بالأحوال المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم الالكتروني وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وخطوات التسجيل فى وظائف النساء بالأحوال المدنية وطريقة التقديم فى وظائف الأحوال للنساء 2022 حيث صدر بيان توظيفي من قبل الشؤون المدنية بإتاحة فرص وظائف للنساء فى مكاتب الأحوال المدنية فى كافة انحاء المملكة وتسعى الكثيرات من النساء فى معرفة شروط التقديم فى وظائف الأحوال المدنية وخطوات التسجيل فى وظيفة الأحوال للنساء بعد استيفاء الشروط المطلوبة للفوز بتلك الفرصة الوظيفية فى احد القطاعات الحكومية والتي تتميز بالرواتب الكبيرة والبدلات العلاوات السنوية وكذلك التأمين الصحي فى ارقي مستشفيات المملكة والتأمين الاجتماعي لمنتسب وظائف الأحوال المدنية النسائية. شروط التقديم الالكتروني وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 أولا يجب ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

ايضا شرط السن فى وظائف الأحوال المدنية للنساء لا يزيد سن المتقدمات عن 35 عاماً ولا يقل عن 25 عاماً.

كذلك يشترط الا تكون المتقدمة متزوجة من شخص غير سعودي الجنسية.

ثم يجب تقديم شهادة حسن السير والسلوك.

ايضا يجب ان لا يقل طول المتقدمات عن 165 سم وان يتناسب الطول مع الوزن.

كذلك يجب ان يكون السجل الجنائي نظيف ولم يسبق ادانتها فى اى جريمة مخلة بالشرف والامانة.

ثم يجب ان يكون المؤهل العلمي جيد ومعتمد من قبل وزارة التعليم السعودية.

ايضا يجب الحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات المطلوبة فى وظائف الاحوال المدنية.

كذلك يجب ان لا تكون المتقدمة سبق طردها من احد الكليات او المعاهد العسكرية.

ثم يجب ان تكون المتقدمة تمتلك بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

بعد ذلك يجب ان تجتاز كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح. خطوات التسجيل فى وظائف النساء بالأحوال المدنية أولا يجب الدخول على منصة ابشر توظيف.

ثم النقر على خيار التوظيف.

وبعد ذلك تحديد وظيفة الأحوال المدنية.

ايضا يجب الضغط على إجراءات الاخوال والموافقة على جميع الشروط.

ثم الضغط على تقديم طلب وزائف الاحوا المدنية للنساء.

وبعد ذلك ادخال البيانات الشخصية ومعلومات التواصل والمؤهل العلمي فى الخانات الموضحة بصفحة التسجيل.

ايضا يجب حفظ المعلومات بعد التأكد من صحتها والضغط على تقديم طلب وظيفة الأحوال المدنية للنساء 1444.

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