نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بنحو 4% بفعل مخاوف الإمدادات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إرتفاع مفاجأة في أسعار النفط بحوالي 4% وهذا بفعل تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز، حيث أن العقود الآجلة للخام قامت بتسجيل انخفاض أسبوعين متتاليين مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، وأضاف إلى ذلك أن تأثير القيود التي فرضتها الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله على التوقعات بشأن الطلب المقدم، وبناءا على ذلك الرئيس الروسي أوضح إيقاف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا، وهذا لكي يتم وضع حد أقصى للأسعار.

ومن الجدير بالذكر أن الأسعار دعما من إعلان أوبك في الأسبوع القادم، وهذا خفضاً طفيفاً في الإنتاج، وأضاف إلى ذلك ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 3.69 دولار وهذا يعد 4.1% الي 92.84 دولار للبرميل، وأشار إلى زيادة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 3.25 دولار، أي يصل إلى 3.9% الي 86.79 دولار للبرميل الواحد.

وأشارت أسواق النفط على الشهور القادمة سوف تستعين بمواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية، وارتفاع أسعار النفط، وهذا قد يكون تحت ضغط شديد بشأن الركود والطلب، وبناءا على ذلك تم انخفاض خام برنت بصورة حادة للغاية، وهذا بعد الاتفاع في شهر مارس الماضي إلي قرب أعلي مستوى له على الإطلاق، حيث أن 147دولار في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن الممكن أن الخامين القياسيين يتجهان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي وبناءا على ذلك تم تراجع برنت حوالي 0.2% وهذا في أسبوع فقط، وأضاف إلى ذلك أن هذا لعد وصله الي مرحلة أدني مستوي منذ شهر يناير الماضي 2022م وأشار إلى ذلك أن خام غرب تكساس الوسيط سجلت وانخفاض أسبوعياً بنسبة مئوية تصل إلى 0.1% .

بالإضافة إلى ذلك أن وزارة الطاقة الأمريكية لا يوضح في هذه الفترة عن سجي جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي حيث أن هذا يتحاوز السحب بحوالي 180 مليون برميل، وذها بالإعلان من قبل الرئيس جو بايدن قبل الأشهر.

وقد تجد الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي أوضح عن زيادة لا سابق لها في سعر الفائدة بقيمة تصل إلى 75 نقطة أساس، وأضاف إلى ذلك أن عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.