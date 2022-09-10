عاجل.. الملك تشارلز الثالث يجتمع مع رئيسة الوزراء وعدد من أعضاء البرلمان

جدة - نرمين السيد - اجتمع الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، مع كل من رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، وزعيم حزب العمال كير ستارمر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان فى قصر باكنجهام.





وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، أن الملك تشارلز التقى أيضا برئيس أساقفة كانتربرى. وتأتى هذه الاجتماعات بعدما أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطانى، فى وقت سابق اليوم، الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم فى تاريخ البلاد.. وتعهد الملك فى كلمته عقب إعلانه ملكا، بتكريس الباقى من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد، والذى وكل إليه بوفاة والدته الملكة.

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