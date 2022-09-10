العالم اليوم - قبل "كوب 27".. قادة أفارقة يدعون لتوفير التمويل بمجال المناخ

انتم الان تتابعون خبر قبل "كوب 27".. قادة أفارقة يدعون لتوفير التمويل بمجال المناخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - دعا ممثلون عن 24 دولة إفريقية الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، والتي تم التعهد بها، لمساعدة القارة على التكيف مع تبعات التغير المناخي.

وقال الممثلون عن الدول الإفريقية في بيان، الجمعة، صدر عن منتدى التمويل الدولي والتعاون الإنمائي بنسخته الثانية، والذي استضافته مصر، إنهم يحضون الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتمويل المخصص لقضايا المناخ والتنمية، بجانب الوفاء بالالتزامات المتمثلة في مضاعفة التمويل المخصص لعمليات التحول الأخضر، وتحديدًا للدول الإفريقية.

وجاء منتدى التمويل الدولي، ليسبق مؤتمر المناخ العالمي للأمم المتحدة "كوب 27"، والمقرر عقده في مصر خلال شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

وبحسب البيان، قال ممثلو الدول الإفريقية إن التأثير على القارة، والذي يحدث نتيجة للتغير المناخي "غير متناسب"، إذ أن القارة السمراء تساهم بأقل من 4 بالمئة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أن غابات حوض الكونغو تمثل "الرئة الخضراء" الرئيسية للكوكب، مثل غابات الأمازون.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، قد قالت في تصريحات لسكاي نيوز عربية، الجمعة، إن مؤتمر "كوب 27"، والذي ستنظمه وزارة المالية المصرية، سيمهد الطريق للتحرك "من التعهد إلى التنفيذ"، فيما يتعلق بحصول الدول الإفريقية على التمويل اللازم لمشروعات التنمية المتعلقة بقضايا التغير المناخي.

وأكدت الوزيرة أن المؤتمر، والمقرر عقده في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، سيركز بشكل كبير على قضايا المناخ وضرورة توفير تمويل لها، خاصة للدول النامية، التي تعهد المجتمع الدولي بتوفير تمويل لها، كونها الأكثر تضررًا من تأثيرات التغير المناخي، رغم أنها ليست بالدول المنتجة لانبعاثات تزيد من حجم مشكلة المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشكلات المناخ تمثل تحديًا حقيقيا للعالم، إلا أنه يتيح فرصة كي تتمكن الدول المختلفة من تمويل مشروعاتها التنموية إذا وضعت التغير المناخي في قلب اهتماماتها التنموية.

وعُقد المنتدى الذي استضافته مصر في العاصمة الجديدة، بعد قمة أخرى عقدت في هولندا، الاثنين، وكانت تهدف إلى دعم إفريقيا في مواجهة تغير المناخ.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس السنغال، ماكي سال، قد وصف "غياب قادة الدول الصناعية" عن اجتماع الاثنين في روتردام، بـ"الغياب المر".

ومن المتوقع أن يُنظر خلال مؤتمر "كوب 27" إلى قضايا التمويل، والتي تهدف إلى مساعدة البلدان الأكثر ضعفا على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ودعا ممثلو الدول الإفريقية من القاهرة إلى "خفض كلفة الاقتراض الأخضر"، مشيرين إلى "الدور الحاسم للمنظمات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف" في هذا المجال.

وكان المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، قد قال لممثلي الدول الإفريقية، الأربعاء، إنه يأمل في أن يطلق مؤتمر "كوب 27" الطاقة "التي يحتاج العالم إليها بهدف التغيير"، مشددا على دول العالم باتت تواجه "وضعا صعبا".