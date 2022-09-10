نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التعليم للطلاب والمعلمين خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت 1444، حيث تعد منصة مدرستي من اهم المنصات التي أطلقتها وزاره التعليم لما بها من خدمات تفيد كافه الأطراف بالعملية التعليمية، قد تم إنشائها في ظل جائحه فيروس كورونا لمواصلة التعليم بشكل الإلكتروني، تحرص الوزارة على تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة، للتسهيل على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضاً، لذا سوف نستعرض لكم كافة الخطوات اللازمة لتسجيل الطلاب وولي الأمر وحضور الاختبارات عبر المنصة، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي أدوات تعليمية تدعم عمليات التعليم وتساهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة من خلال المناهج والدورات والمهارات والقيم والمعرفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الرقمية 2030، ما بين 100 إلى 1000 سؤال في جميع الدورات عبر الإنترنت ومن خلال الرابط الرسمي يمكن إجراء تسجيل جديد للطلاب الجدد وأولياء الأمور كذلك.

كيفية تسجيل جديد على منصة مدرستي

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. واختيار العودة إلى قائمة المدرسة. بما في ذلك تحديد تسجيل طالب جديد. وإدخال الرقم القومي أو رقم الإقامة ورقم الهاتف. تحقق من صحة البيانات المدخلة. ثم اختر تأكيد الحساب. تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي. واختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بهيئة التدريس. ثم يجب عليك كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور. وانقر فوق تسجيل الدخول. ومن ثم الوصول إلى الصفحة الرئيسية لتتمكن من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للآباء