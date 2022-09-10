خسائر الكهرباء 30 مليار يورو.. أثر الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسى

جدة - نرمين السيد - كشف خالد شقير، مراسل قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسى، مؤكدًا استمرار تلك التداعيات على الاقتصاد الفرنسى والاقتصاد الأوروبى، إضافة إلى أزمة الطاقة التى تشهدها القارة العجوز.





فشل وزراء الطاقة الأوروبيين

وأوضح مراسل "اكسترا نيوز" أن تلك التداعيات جعلت المفوضة الأوروبية للطاقة تعلن فشل دول الاتحاد الأوروبى فى تحديد سقف لسعر الغاز والنفط الروسى، مضيفًا أن وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانيه، قد شاركت فى هذا الاجتماع الأوروبى، وسط تخوفات من أزمات اجتماعية فى ظل الركود التضخمى الذى تعانيه البلاد.

وأشار إلى أنه فى الوقت ذاته، يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى لدراسة اتخاذ قرارات ومواقف محددة لمساعدة الأسر الأكثر ضعفًا، بالإضافة إلى الشركات التى أصبحت معرضة للخسارة أو للإغلاق.

قرارات مرتقبة لدعم الاقتصاد

وقال خالد شقير، إنه على الرغم من فشل وزراء الطاقة الأوروبين فى الوصول إلى مواقف موحدة، إلا أنه يأمل الخبراء فى أن يصل وزراء مالية الاتحاد إلى قرارات موحدة تدعم الاقتصادات المختلفة داخل القارة العجوز، منعًا لزيادة التضخم الذى وصل إلى أكثر من 9.1% فى أوروبا، خصوصا فى ظل التوقعات بزيادة هذا التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

آثار مدمرة للاقتصاد الفرنسى

وأضاف أنه بالرغم من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية، مثل دعم القدرة الشرائية، بتقديم مساعدة لمرة واحدة للأسر الأكثر ضعفًا، وتخفيض أسعار المحروقات 30 سنت، وتجميد أسعار الكهرباء والغاز الذى كلف الدولة الفرنسية 24 مليار يورو خلال الأشهر الماضية، وخسارة لشركة الكهرباء الفرنسية "إيه دى إف" بواقع 8 مليار يورو.

استمرار التضخم وأزمة الطاقة

وإلى جانب الخسائر الفادحة للاقتصاد الفرنسى خلال الأشهر الماضية، أشار مراسل "اكسترا نيوز" إلى تخوفات فى الفترة المقبلة من تداعيات هذه الأزمة، وبصفة خاصة أزمة الطاقة وتأثيرها على الاقتصادات الأوروبية.

وأوضح أنه بالرغم من تطمينات وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، إلا أن الخبير الاقتصادى إدوارد لامير ميشيل قد حذر من استمرار التضخم وارتفاع مستمر فى أسعار السلع والمواد الغذائية، ما يضعف القدرة الشرائية للفرنسية، خصوصا الأسر المهمشة.