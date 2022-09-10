مقتل 3 وإصابة 11 آخرين فى تصادم قطارين وسط كرواتيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت القناة، قالت الشرطة الكرواتية فى بيان، إن التصادم وقع قرب بلدة نوفسكا القريبة من حدود كرواتيا مع البوسنة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، إن "كان التصادم هائلا"، لافتًا إلى أنه لا يزال من الممكن العثور على مزيد من الضحايا، مضيفًا أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة، لكن لا أحد منهم فى حالة خطرة على الحياة.

وأوضح بلينكوفيتش، أنه من بين الضحايا مواطنين أجانب. فيما أوضح مسؤولون أن القطارين خرجا عن القضبان بعد الاصطدام. وبدأ تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.