نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 وشروط القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 التي بات يدور حوله البحث من قبل عشرات الالاف من الطلاب التي يرغبون فى تحقيق أحلامهم على الالتحاق على الجامعات العراقية فى شتى أقسامها سواء فى طب او الهندسة او الحقوق او غيرها من الأقسام التي ستفتح أبوابها أمام الطلاب
موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023
نتائج القبول الموازي من النتائج التي تتجه اليها الانظار الايام الحالية حيث بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور إتمام ظهورها الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث ستعمل وزارة التربية والتعليم العراقية حالياً على تجهيز اعلان ظهور تلك النتائج بعدما اعلنت الوزارة على بدء العمل على استقبال استمارات القبول المركزي بعدها سيتم العمل على تحديد معدلات القبول الموازي ونشر اسماء المقبولين بالجامعات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل سنستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
ننقل ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخبار بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها
- ابدأ بعدها بإدخال وتحديد المحافظة التابع إليها
- بعدها قم بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية
- انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 وشروط القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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