نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 وشروط القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 التي بات يدور حوله البحث من قبل عشرات الالاف من الطلاب التي يرغبون فى تحقيق أحلامهم على الالتحاق على الجامعات العراقية فى شتى أقسامها سواء فى طب او الهندسة او الحقوق او غيرها من الأقسام التي ستفتح أبوابها أمام الطلاب

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023

نتائج القبول الموازي من النتائج التي تتجه اليها الانظار الايام الحالية حيث بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور إتمام ظهورها الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث ستعمل وزارة التربية والتعليم العراقية حالياً على تجهيز اعلان ظهور تلك النتائج بعدما اعلنت الوزارة على بدء العمل على استقبال استمارات القبول المركزي بعدها سيتم العمل على تحديد معدلات القبول الموازي ونشر اسماء المقبولين بالجامعات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل سنستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننقل ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخبار بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

ابدأ بعدها بإدخال وتحديد المحافظة التابع إليها

بعدها قم بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية