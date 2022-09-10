نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي السيزون الجديد والحصول حتى 690 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي السيزون الجديد، لقد أطلقت الشركة مالكة ببجي موسم جديد للعبة هذا الموسم يتضمن التحديثات الأخيرة التي أضيفت على اللعبة، فلقد حدثت بعض التغيرات في التصميم الداخلي للعبة، كذلك تم إتاحة الكثير من الوسائل المستخدمة في الحرب مثل موديلات جديدة من الملابس، أنواع حديثة من الأسلحة بالإضافة إلى الآلات والمعدات ولا يمكن للاعب الحصول على كل هذا بدون دفع مقابل والمقابل هنا عبارة عن الشدات أو بعبارة أخرى العملة الافتراضية التي تتيح للاعب فرصة شراء كل ما يحتاجه.

شحن شدات ببجي السيزون الجديد

يرغب اللاعبون دائمًا في تقوية النصر وتحقيق تقدم ملحوظ في اللعبة وهذا لن يحدث إلا من خلال التحديثات المضافة مؤخرًا للعبة ببجي موبايل والتي تبقيه حي وتساعده على التغلب على أعدائه؛ والوسيلة الوحيدة لتحقيق ما سبق هو شحن شدات ببجي السيزون الجديد بالاستعانة بطريقة موثوق فيها تكون قانونية ومعتمدة، مع الحرص على عدم التعامل مع الطرق الغير مشروعة التي تعمل على تهكير الحسابات الشخصية للمستخدم.

خطوات شحن شدات ببجي الموسم الجديد

يتم شحن شدات ببجي الموسم الجديد عن طريق تنفيذ بعض التعليمات التي تزود اللاعب بأكبر عدد من الشدات هذه التعليمات عبارة عن:

فتح الموقع المسؤول عن شحن شدات ببجي midasbuy.

ثم الذهاب إلى القائمة الخاصة بالدول من أجل قيام اللاعب بالتأشير على دولته.

ضرورة التأشير على زمرة الشدات التي يحتاج اللاعب لشحنها.

ضرورة تدوين رقم الأيدي مع مراعاة تحديد أداة الدفع المفضلة له.

بعد ذلك تحديد العدد المطلوب من الشدات والذي يحتاج إلى الشحن.

الذهاب إلى عبارة “انطلق الآن” لتنشيطها.

أسعار شحن شدات ببجي السيزون الجديد في السعودية

تم وضع مجموعة من الأسعار لكل حزمة من الشدات والآن نوضح لكم أسعار شحن شدات ببجي في السعودية في الجدول التالي:

عدد الشدات سعر الشدات 36 شدة 3.70 ريال سعودي 128 شدة 5.6 ريال سعودي 340 شدة 17.98 ريال سعودي 690 شدة 36.95 ريال سعودي

أضرار لعبة ببجي

على الرغم من أن اللعبة جميلة للغاية وجذابة إلا أن لها أضرار يجب علينا الحذر منها عند استخدام هذه اللعبة فمن أبرز عيوبها ما يلي: