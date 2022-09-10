الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تهدد خطوط الإمداد الروسية فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تهدد خطوط الإمداد الروسية فى مدينة "كوبيانسك" ذات الأهمية الإقليمية فى مقاطعة خاركوف شمال شرقى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن "القوات الأوكرانية شنت عمليات هجومية جنوب منطقة خاركوف"، مضيفة أن "العناصر الطليعية تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا داخل الأراضى التى كانت تحت سيطرة روسيا سابقا على جبهة ضيقة".

وقالت الوزارة إن "القوات الروسية ربما تكون فوجئت"، موضحة أن القوات الأوكرانية "سيطرت على القطاع بسهولة فقط واستولت على عدة بلدات أو حاصرتها".

كما توقعت وزارة الدفاع البريطانية، أن تكون القوة الروسية حول إيزيوم "معزولة بشكل متزايد"، وأن الوحدات الأوكرانية "تهدد الآن مدينة كوبيانسك"، معتبرة أن السيطرة على هذه المدينة ستشكل ضربة كبيرة لروسيا، حيث أنها تقع على طرق الإمداد إلى خط جبهة دونباس شرق البلاد.