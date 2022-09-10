وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن "القوات الأوكرانية شنت عمليات هجومية جنوب منطقة خاركوف"، مضيفة أن "العناصر الطليعية تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا داخل الأراضى التى كانت تحت سيطرة روسيا سابقا على جبهة ضيقة".
وقالت الوزارة إن "القوات الروسية ربما تكون فوجئت"، موضحة أن القوات الأوكرانية "سيطرت على القطاع بسهولة فقط واستولت على عدة بلدات أو حاصرتها".
كما توقعت وزارة الدفاع البريطانية، أن تكون القوة الروسية حول إيزيوم "معزولة بشكل متزايد"، وأن الوحدات الأوكرانية "تهدد الآن مدينة كوبيانسك"، معتبرة أن السيطرة على هذه المدينة ستشكل ضربة كبيرة لروسيا، حيث أنها تقع على طرق الإمداد إلى خط جبهة دونباس شرق البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تهدد خطوط الإمداد الروسية فى خاركيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.