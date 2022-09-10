نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 معرفة موعد اعلان نتائج التنسيق من موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي
عمر شويل - جدة هنا تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 معرفة موعد اعلان نتائج التنسيق من موقع بوابة التنسيق الالكترونى ، نتداول لكم اليوم تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات فى الفترة الحالية انتهت رسميا الفترة المحددة من جانب وزارة التعليم العالى لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى وبدء كل الطلبة والطالبات بالتساؤل حول موعد اعلان النتائج عبر الموقع ذاته وهذا اكثر ما يتم البحث عنه فى الوقت الحالى من جانب الطلاب واولياء الامور من اجل معرفة النتائج وننشر لكم الان الموعد المعلن من جانب وزارة التعليم العالى لمعرفة نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى
موعد اعلان نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة
عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننشر لكم الان الموعد المحدد والمعلن من جانب وزارة التعليم العالى الخاص بنتائج تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة لكل الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات رسميا تم الاعلان من جانب وزارة التعليم العالى الى ان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2022 سوف تعلن فى اسرع وقت فى خلال 72 ساعة على الموقع ذاته لكل الطلاب والطالبات والذى بلغ عددهم اكثر 150 الف طالب وطالب تقدموا لتسجيل رغباتهم فى الفترة السابقة فى انتظار اعلان النتائج من جانب وزارة التعليم العالى
الكليات المتاحة لتنسيق الجامعات المرحلة الثالثة
نقدم لكم بعض من الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة لكل من الشعبتين الادبى والعلمى
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط
- آداب انتساب موجه العريش
- التكنولوجيا والتعليم الصناعى السويس
- تربية رياضية بنات بنى سويف
- تربية نوعية فنية الفيوم
- آداب انتساب موجه أسيوط
- خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا
وغيرها من الكليات والمعاهد التى ستكون متاحة لكل الطلاب فى الفترة المقبلة وكان من المعروف ان تنسيق المرحلة الثالثة يضم كل الطلاب الناجحين فى الدور الاول والثانى من الثانوية العامة كذلك كل الطلاب المتخلفين عن التسجيل فى المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من اجل الالتحاق بالكليات المتاحة فى العام الدارسى الجديد .
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