زيلنسكى: الجيش الأوكرانى استعاد السيطرة على 30 بلدة بمنطقة خاركيف

جدة - نرمين السيد - وأكد زيلنسكى فى كلمة نشرها عبر الشبكات الاجتماعية: "فى الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة فى منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا. وشدد الرئيس الأوكرانى على أن القوات الأوكرانية ستواصل عملياتها لاستعادة الأراضى الأوكرانية من قبضة الجيش الروسى. وكانت وسائل إعلام روسية نشرت مقاطع فيديو لتعزيزات عسكرية فى اتجاه خاركيف، حيث أظهرت مقاطع الفيديو مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق لم يحدد مكانها.

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