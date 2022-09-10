روسيا ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد تقدم القوات الأوكرانية بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أرسل الجيش الروسى تعزيزات عسكرية باتجاه خاركيف فى اوكرانيا ردا على تقدم القوات الاوكرانية فى هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع روسيا، حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وبثت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة باتجاه المنطقة. وتقع خاركيف، عاصمة المنطقة التى تحمل الاسم نفسه، والمدينة الثانية فى أوكرانيا، فى شمال شرق البلاد على الحدود مع روسيا مباشرة، وتقاوم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى 24 فبراير الماضى.

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