نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف مَوعد التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022 لتعيين معلمين “16 ألف مُعلم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة الازهر الشريف عن موعد التقديم في مسابقة الازهر من خلال الدكتور محمد الضويني، وتكون مسابقة الازهر الشريف لتعيين 16 الف معلم بالمعاهد الازهرية، مما جعل البعض يتسائل عن التخصصات المطلوبة في هذ التعيين، وكذلك التساؤل عن الاوراق المطلوبة للحصول علي وظائف التعيين المتاحة بالازهر، ويتم تعيين موظفين جدد لسد العجز بالمعاهد الازهرية، وقال الضويني ان تفاصيل التقديم بالازهر لسد العجز الحادث في المعاهد الازهرية لم يتم الاعلان عنها بعد، وأوضح أيضا عن دراسة الجهاز المدرسي للتنظيم والادارة لطلب الاعلان المقدم من قطاع المعاهد الازهرية عن مسابقة مماثلة لمسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 الف ملعم.

موعد التقديم في مسابقة الازهر الشريف

وأكد الضويني أنه بعد الحصول مباشرة علي موافقة التنظيم والادارة علي طلب مشيخة الازهر، سوف يتم الاعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالتقديم في مسابقة مشيخة الازهر، وذلك من خلال رابط بوابة الازهر الالكترونية، وعلي الصفحات الرسمية للازهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تكون مسابقة الازهر الشريف مماثلة تماما للمسابقة التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في تعيين 16الف معلم، كما أكد وزير التربية والتعليم عن بدأ عقد الاختبارات للمتقدمين، وتشتمل هذه الاختبارات علي الكفايات السلوكية واللغوية، ومن اهم الشروط للتقديم علي مسابقات التربية والتعليم او الازهر الشريف تمكن المعلم من اللغة الاخري وهي الانجليزية بجانب اللغة الاصلية او اللغة الام وهي اللغة العربية.

موعد التقديم علي مسابقة الازهر الشريف والتخصصات المطلوبة

وأعلن الازهر عن بداية التقديم لمسابقة الازهر الشريف 2022 بداية من يوم 2 يوليو 2022 الموافق يوم الاحد، فقد اعلن الازهر عن حاجاته لموظفين لشغل وظائف تعليمية في عدة تخصصات من بينها تعليم القرءان الكريم ورياض اطفال، وعلي كل من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة التي تؤهله لشغل هذه الوظائف واسيفاء شروطها ان يتقدم من خلال ارسال جميع الاوراق والمستندات المطلوبة من خلال البوابة الحكومية للوظائف، ويوجد العديد من التخصصات التي اعلن الازهر احتياجه لها ومنها:

تخصص علوم اسلامية وعربية جامعة الازهر.

وجريج كليات التربية او العلوم جامعة الازهر.

خريج كليات رياض اطفال ةتربية طفولة والدراسات الانسانية.

خريج كليات التربية وتخصص علم النفس.

في الاونة الاخيرة اعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعيين 16 الف معلم، كما أكد وزير التربية والتعليم عن بدأ عقد الاختبارات للمتقدمين وتشتمل هذه الاختبارات علي الكفايات السلوكية واللغوية، ومن اهم الشروط للتقديم علي مسابقات التربية والتعليم او الازهر الشريف تمكن المعلم من اللغة الانجليزية بجانب اللغة الام، وعرضنا لكم كافة الشروط المطلوبة في الفقرات السابقة.

جدير بالذكر انه يمكن الان لجميع المعلمين التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022 لتعيين معلمين “16 ألف مُعلم” للحصول علي فرصة العمل بالقطاعات التعليمية، وذلك عن طريق الدخول الي الموقع ومن ثم اختيار خانة مسابقة الازهر الشريف وتحديد التخصص المطلوبة، ومن ثم المبادرة بادخال البيانات المطلوبة الخاصة بك في خاناتها ثم التأكد منها والضغط علي زر التسجيل.