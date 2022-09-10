نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة وشروط تقليل الإغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر أخبار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة والدور الثانى الذي ظهرت نتائجهم في الأيام القليلة السابقة، ويقوم عدد كبير جدا من الطلاب بالثانوية العامة بالبحث في محركات جوجل وغيره عن التنسيقات حيث أن اليوم هو اليوم الأخير في تنسيقات الثانوية العامة للمرحلة الثالثة، حيث أنه تم غلق باب التقديم في الساعات الماضية من هذا اليوم بتاريخ 10 من الشهر الجاري لسنة 2022 و ينتظر الطلاب مواعيد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

نقدم لكم الان الخطوات التي تساعد الطالب على تسجيل بياناته من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي:

قم بالدخول الي موقع وزارة التنسيق الالكتروني الرسمي.

يتأكد الطالب من رقمه السري وهذا رقم شخصي خاص بشخصه هو.

يتأكد من التعليماعت والطرق الصحيحة لتسجيل بياناته الخاصه التى منها ” الرقم السري , و رقم الجلوس”.

عبر الرابط المحدد لتنسيق المرحلة الثالثة يقوم الطالب بتسجيل رغباته و يضع البيانات المطلوبة بعد الدخول في الرابط المحدد للتنسيق.

يقوم الطالب بتسجيل رغبته الأولى على ان تكون هى الرغبة التي يريدها من خلال المتاح في تنسيق الرغبات للمرحلة الثالثة

يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة محددة بالترتيب لموقعه الجغرافي.

شروط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للثانوية العامة

قدمنا لكم في الفقرات السابقة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والان هناك العديد من الشروط التي يمكن أن يتبعها الطالب في ضوء الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لتنسيق المرحلة الثالثة و الدور الثاني للثانوية العامة بخصوص التحويل من كلية لأخري أو من جامعة لأخري و من الشروط الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات ومنها :

التحويل يكون في الحد الأدنى للنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

الألتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل يكون متاح لمدة يوم واحد فقط.

غير متاح التحويلات الورقية.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية مثل الاختبارات او التنسيق الداخلى للكلية.

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.

مواعيد نتائج تنسيقات المرحلة الثالثة للثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول على إشادته بالقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق و استقبال الطلاب وحجم العمل وشكل تنسيقه وشكل تنسيق العاملين به من توفير الإمكانيات اللازمة بكل ما يليق بمكتب التنسيق وبالعاملين فيه، وذلك لتحقيق مبدأ العدل و تلبية رغبات الطلاب وفق شروط التنسيق المحددة، وتم التاكيد على أنه في خلال 72 ساعة من الأن سيتم فتح باب التنسيق كما كان الحال مع المرحلتين الأولى والتانية و ذلك في ضوء العمل المكثف لمصلحة الطالب والمنظومة كاملة.

جدير بالذكر انه هناك العديد من الشروط التي يجب أن يتبعها الطالب حتي يتمكن من تقليل الاغتراب بكل سهولة ويسر من خلال موقع التنسيق، ومن ضمن هذة الشروط أن التحويل يكون في الحد الأدنى للنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات ويجب الألتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وهناك العد من الشروط الاخري المطلوبة والتي يجب توافرها للتمكن من تقليل الاغتراب الكترونيا قدمناها لكم في الفقرات السابقة.