كاليفورنيا تستعد لمواجهة فيضانات وسيول ناجمة عن عاصفة مدارية

وبحسب التقرير، كانت العاصفة كاى التى كانت مصنفة إعصارًا قبل وصولها إلى المكسيك، قد توجهت شمالا، الأمر الذى سلطات الولاية الأمريكية للتحذير من تأجج الحرائق التى تجتاح كاليفورنيا نتيجة للرياح العنيفة.
وأطلقت السلطات الأمريكية اسم "فيرفيو فاير" على الحريق الكبير الذى يجتاح كاليفورنيا، حيث أتى هذا الحريق الذى اندلع فى خضم موجة قيظ، على أكثر من 10 آلاف هكتار، وتسببت فى إخلاء عشرات الآلاف من منازلهم.
ومن جانبها، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية هطول أكثر من 18 سنتيمترًا من الأمطار، ما يزيد من خطر فيضان الأنهار وحصول سيول فى المناطق التى اجتاحتها النيران، حيث لم تعد الأراضى فيها قادرة على امتصاص مياه الأمطار.
وبحسب الأرصاد، بلغت العاصفة جنوب كاليفورنيا بعد ظهر الجمعة، مصحوبة برياح تزيد سرعتها عن 160 كيلومترا فى الساعة، وسط توقعات بأن تبدد هذه العاصفة موجة القيظ المسيطرة منذ أسبوع على الغرب الأمريكى، إذ قاربت درجات الحرارة فى هذه المنطقة على 45 درجة مئوية، إلا أن الحرارة ستبقى مرتفعة فى شمال كاليفورنيا ووسطها.
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