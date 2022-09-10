تباطؤ التضخم فى الصين خلال أغسطس الماضى

واستعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر "اكسترا نيوز" البيان الصادر عن المكتب الوطنى للإحصاء فى الصين، أمس الجمعة، والذى أشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بانخفاض عن 2.7% فى يوليو، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 2.8%.
وأضاف البيان أنه تباطأ تضخم المنتجين إلى 2.3% من 4.2% فى يوليو، أقل من 3.2% المتوقعة فى المسح.
ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد ظلت أسعار المستهلكين معتدلة فى الصين هذا العام، مقارنة بالمستوى المرتفع فى الولايات المتحدة وأوروبا، ففى الوقت الذى كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة فى محاولة لترويض التضخم، اتخذ بنك الصين الشعبى مسارًا متباينًا، وخفض أسعار الفائدة الشهر الماضى لتحفيز الاقتصاد المتضرر من تفشى كورونا والركود المستمر فى سوق العقارات.
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