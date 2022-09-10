نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث حول تعد تردد قناة العراقية الرياضية، وتعد القناة من أفضل القنوات الرياضية المتخصصة فى المحتوى الرياضى، ونقدم فى هذا المقال تردد القناة العراقية الرياضة ، وتبث هذه القناة المباريات العراقية والمنتخب العراقى وكل ما يخص الاندية العراقية بجودة HD ، كمل تتميز ببث المباريات اونلاين ايضا ، وتعد من اكثر القنوات الرياضية تواجدا وانتشارا فى عالم الفضائيات والتى يتابعها الكثير من الاشخاص حول العالم .

تردد قناة العراقية الرياضية

تم انطلاق بث تردد قناة العراقية الرياضية لأول مرة عام 2005 فى بغداد العاصمة وكربلاء، ثم انطلق بث القناة العراقية الرياضية على النايل سات وبعض الاقمار الصناعية الاخرى، ولا يتطلب تنزيل تردد القناة العراقية الرياضية أية اشتراكات نقدية، وتبث القناة محتواها الرياضى لمدة 24 ساعة دون انقطاع حيث تسعى لتقديم كل ما هو جديد للحصول على رضا وثقة المشاهدين.

ويأتى تردد القناة العراقية الرياضية عبر النايل سات كالتالى :

تردد القناة 12562 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب رأسي دقة المشاهدة HD

برامج قناة العراقية الرياضية

وبعد أن وضحنا لكم تردد قناة العراقية الرياضية وكيفية ضبطها عبر أجهزة الاستقبال، يجدر بالذكر أن القناة تمتلك العديد من الاستوديوهات الخاصة والتى تقوم من خلالها اطلاق البث للبرامج الخاصة بها، ويقوم الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة العراقية الرياضية بتحليل المباريات قبل بدء المباريات وبعد انتهائها، ومن ضمن البرامج التى تقدمها القناة العراقية الرياضة برامج لعرض كافة الأخبار التى تتم فى الساحة الرياضية والتغييرات التى تتم فيها، وتتميز بعد الانحياز لفريق رياضى عن الاخر وتغطى جميع اخبار الفرق بحيادية .

ومن أبرز برامجها الرياضية :

برنامج برلمان الرياضة ويقوم بتغطية كافة المشكلات الرياضية ويقدمه اياد الجورانى .

برنامج أنت الحكم ويقوم بمناقشة كافة الاحكام ويقدمه طه أبو رغيف.

برنامج الاستوديو التحليلى المختص بتحليل المباريات قبل انطلاقها وبعد انتهائها.

احتلت القتاة العراقية الرياضية مكانة كبيرة لدى الكثير من المشاهدين، لذلك تم اعادة اضافة القناة بعد ايقافها، لانها تعتبر واحدة من اهم مجموعات القنوات العراقية الشهيرة، فتقوم باستخدام كافة التقنيات الحديثة لزادة جودة العرض والصورة.