- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث حول تعد تردد قناة العراقية الرياضية، وتعد القناة من أفضل القنوات الرياضية المتخصصة فى المحتوى الرياضى، ونقدم فى هذا المقال تردد القناة العراقية الرياضة ، وتبث هذه القناة المباريات العراقية والمنتخب العراقى وكل ما يخص الاندية العراقية بجودة HD ، كمل تتميز ببث المباريات اونلاين ايضا ، وتعد من اكثر القنوات الرياضية تواجدا وانتشارا فى عالم الفضائيات والتى يتابعها الكثير من الاشخاص حول العالم .
تردد قناة العراقية الرياضية
تم انطلاق بث تردد قناة العراقية الرياضية لأول مرة عام 2005 فى بغداد العاصمة وكربلاء، ثم انطلق بث القناة العراقية الرياضية على النايل سات وبعض الاقمار الصناعية الاخرى، ولا يتطلب تنزيل تردد القناة العراقية الرياضية أية اشتراكات نقدية، وتبث القناة محتواها الرياضى لمدة 24 ساعة دون انقطاع حيث تسعى لتقديم كل ما هو جديد للحصول على رضا وثقة المشاهدين.
ويأتى تردد القناة العراقية الرياضية عبر النايل سات كالتالى :
|تردد القناة
|12562
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|رأسي
|دقة المشاهدة
|HD
برامج قناة العراقية الرياضية
وبعد أن وضحنا لكم تردد قناة العراقية الرياضية وكيفية ضبطها عبر أجهزة الاستقبال، يجدر بالذكر أن القناة تمتلك العديد من الاستوديوهات الخاصة والتى تقوم من خلالها اطلاق البث للبرامج الخاصة بها، ويقوم الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة العراقية الرياضية بتحليل المباريات قبل بدء المباريات وبعد انتهائها، ومن ضمن البرامج التى تقدمها القناة العراقية الرياضة برامج لعرض كافة الأخبار التى تتم فى الساحة الرياضية والتغييرات التى تتم فيها، وتتميز بعد الانحياز لفريق رياضى عن الاخر وتغطى جميع اخبار الفرق بحيادية .
ومن أبرز برامجها الرياضية :
- برنامج برلمان الرياضة ويقوم بتغطية كافة المشكلات الرياضية ويقدمه اياد الجورانى .
- برنامج أنت الحكم ويقوم بمناقشة كافة الاحكام ويقدمه طه أبو رغيف.
- برنامج الاستوديو التحليلى المختص بتحليل المباريات قبل انطلاقها وبعد انتهائها.
احتلت القتاة العراقية الرياضية مكانة كبيرة لدى الكثير من المشاهدين، لذلك تم اعادة اضافة القناة بعد ايقافها، لانها تعتبر واحدة من اهم مجموعات القنوات العراقية الشهيرة، فتقوم باستخدام كافة التقنيات الحديثة لزادة جودة العرض والصورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.