نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ساعات” إيداع حساب المواطن لشهر سبتمبر.. وكيفية تقديم اعتراض حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن المملكة العربية السعودية قد زادت معدلات البحث عن الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر هذا العام 2022 من حساب المواطن، وهذا خاصة بعدما صدرت أخبار جديدة من الملك سلمان بن عبد العزيز عن نزول زيادة في راتب حساب المواطن قد تصل إلى الضعف، كما أكدت المملكة العربية أنها سوف تسمح بالتسجيل مرة أخرى في حساب المواطن وأوضحت أنه لا يجب على المستفيدين القدامى القلق من ذلك لأنهم سوف يحصلون على رواتب تزيد عن الزيادة السابقة في الدفعة 57.

موعد ايداع حساب المواطن

عبرت المملكة أن الدعم الجديد سوف ينزل بداية شهر صفر 1444ه‍‍ أي خلال أيام قليلة وأن التحقق من الدعم سوف يكون عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

تحديدا فإن موعد صرف الراتب سوف يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ونظرا لأن اليوم العاشر في الشهر الميلادي سبتمبر سوف يكون إجازة رسمية لذا فان موعد صرف حساب المواطن سوف يكون يوم الأحد الموافق 15 صفر 1444 هجرية والمقابل 11 سبتمبر 2022 ميلادية.

خطوات التحقق من نزول الدعم الجديد في حساب المواطن

إذهب إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن عبر الرابط السابق.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وكتبت رقم الهوية وكلمة المرور والانتظار استلام رمز التحقق وكتاباته أو الضغط على خيار تسجيل الدخول عبر نفاذ الوطني.

بعد ذلك تذهب الى الدفعات فتبحث عن آخر دفعة للشهر الموافق سبتمبر لعام 2022 وهي رقم ثمانية 50 ثم الذهاب إلى جوارها الحالة الأهلية ويقابلها تحديد راتب هذا الشهر الذي سوف يستلمها المواطن بالتاريخ الميلادي 10 سبتمبر 2022.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكن تقديم استمارة اعتراض في المواعيد التي سوف يتم تحديدها للاعتراض وهي الفترة التي تلي تاريخ إعلان أهليات حسابات المستفيدين، وتستمر مدة تقديم الاعتراضات 30 يوماً.