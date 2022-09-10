نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max الجديد ومواصفات الإصدارات الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطل علينا شركة أبل باعلان مزايا وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max هاتف ابل الجديد، وهو الهاتف الاغلي من شركة ابل، وتم تطويره بشكل كبير عن ايفون 13 برو ماكس، حيث يأتي بشاشة مختلفة مع دعم خاصية ما لتستطيع معرفة الاشعارات بشكل لحظي وسريع، وكذلك تحسين الكاميرات بشكل كبير جدا، وأيضا استخدام معالج اقوي، كما يحتوي الهاتف علي عدد من المواصفات والمزايا.

هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الجديد

نوضح لكم من خلال السطور التالية مزايا وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max الهاتف الجديد من شركة أبل الأكثر تطوراً في مجموعة Pro، والذي يتميز بتصميم Dynamic Island الجديد، والذي يقدم طريقة بسيطة لاستخدام iPhone، ومن مميزات الهاتف التالي:

NFC يدعم الهاتف خاصية.

وزن 240 جرام.

يأتي الهاتف بأبعاد 60.7×77.6×17.8 ملم.

يدعم الهاتف شريحة اتصال SIM الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G ويدعم أيضاً شبكات الاتصال الجيل الثاني.

بالنسبة للخامات تأتي مع مواجهة درع السيراميك مع سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع مع فيريم من معدن الاستانليس استيل.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار حتي 6 متر تحت سطح الماء لمدة نصف ساعة.

يتوفر الهاتف بأكثر من اصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية علي النحو التالي:

الاصدار الاول يأتي بذاكرة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

الاصدار الثاني يأتي بذاكرة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

الاصدار الثالث يأتي بذاكرة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

الاصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة 1 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

مزايا وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max

استكمالاً لموضوعنا مزايا وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max، فالجدير بالذكر أن الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل، وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري اي او اس، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي، أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، كما يوجد سينسور لعمل العزل والبورتريه، بالاضافة الي فلاش احادي من نوع ليد فلاش.

ويذكر أن سعر هاتف أبل أيفون 14 برو ماكس الرسمي 1099 دولاراً لأقل نسخة 128 جيجا، 1199 دولار للنسخة 256 جيجا، 1399 دولار للنسخة 512 جيجا، 1599 دولار للنسخة 1 تيرا، وهذه هي الاسعار العالمية، وسوف يتوفر في مصر بأسعار أعلي نظراً للجمارك والضرائب المضافة.