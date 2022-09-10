نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير عبد العزيز بن فهد يتبرع بمبلغ مليون ريال سعودي لجمعية خيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرف الأمير عبد العزيز بن فهد بالأعمال الخيرية التي يقدمها للمواطنين السعوديين وذلك من خلال الجمعية الخيرية الخاصة به، فمؤخراً أعلن سمو الأمير عن تبرعه بخمس سيارات أسعاف لصالح جمعية “نسعفكم” وذلك بمبلغ يتجاوز المليون ريال لدعم الأنشطة الطبية والعلاجية ولنقل المصابين والمرضي.

أعمال خيرية تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

فقد تنوعت الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسة الخيرية الخاصة بسمو الأمير عبد العزيز بن فهد، وتتمثل تلك الأعمال في:

تبرعات مالية ضخمة. مساعدات مالية للمحتاجين وخاصة لسداد الديون والقروض. مساعدة علاجية وطبية. كما توفر المؤسسة مساكن لمن لا مأوى لهم.

عبد العزيز بن فهد يتبرع بمليون ريال

وأوضحت التفاصيل أن سيارات الأسعاف التي كلفت حوالي 1.1 مليون ريال سعودي الهدف منها نقل المرضي المحتاجين من كبار السن ومرضي الغسيل الكلوي والمعاقيم من بيوتهم إلى المستشفيات في مختلف أنحاء السعودية.

طرق طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يتم كتابة طلب المساعدة وإرسالة إلى المؤسسة الخيرية وذلك من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة أو من إرسالة إلى عنوان المؤسسة:

الموقع الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات، نهضة المعرفة، الروضة، جدة، المملكة العربية السعودية.

عنوان المؤسسة في تبوك: المملكة العربية السعودية، مدينة تبوك، طريق الأمير فهد بن سلطان، بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب مساعدة وتقديمه لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم خطوات كتابة طلب مساعدة مالية وتقديمه لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحيه طيبة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

اتقدم لسيادتكم بطلب مساعدة “ذكر نوع المذكرة” مع توضيح سبب طلب المساعدة، وأرجو من سيادكم النظر لوضعي والموافقة على طلبي.

إرفاق المستندات والأوراق الخاصة بالطلب للموافقة عليه.

وفي النهاية توضح اسم المرسل، العنوان، رقم الجوال.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، نتمنى أن نكون قد افدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً.