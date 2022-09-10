نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “400 جنية” استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد يبحث الكثير عن كيفية استعلام تكافل والكرامة، يعتبر التكافل والكرامة معاش شهرى تصدره الدوله لمساعدة الاسر الاكثر احتياجا، والمراة المطلقة والمراه الارملة وذلك من خلال تقديم اوراق المعاش لوزاره التضامن الاجتماعى، حيث يبحث الكثير عن الدعم المادي من الدولة، ووصل قيمة الدعم المادي من الدولى الي 48 مليار استفاد منهم 2 مليون مواطن.

رابط استعلام تكافل وكرامة

من خلال الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي يمكن دخول الشخص المستفيد من المعاش للتمكن من استعلام تكافل وكرامة بدخول الي الموقع والتسجيل من خلال الرقم القومي من الخطوات التالية:

يجب على المستفيد الدخول أولا على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يقوم بالضغط على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة .

تظهر صفحة تطلب من المستفيد من المعاش تسجيل الرقم القومي.

ثم الضغط على خدمة استعلام .

ومن ثم تظهر كافة المعلومات التي يحتاجها أصحاب معاش تكافل وكرامة.

يقدم الخدمة مجانا بدون مقابل، حيث يتطلب فقط أن يكون مع الشخص وسيلة للدخول على الإنترنت.

شروط الحصول علي معاش التكافل والكرامة

من شروط تكافل وكرامة الا يقل الشخص عن 35 عاما، الا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن، العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو ياخذ معاش تأمينى تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، يكون مقيما في مصراثناء التقديم ، ألا تكون الزوجة تعمل في جهة حكومية أو عام أو خاص، لا تكون للأسرة أي حيازات ملكية، سواء أرض زراعية ، أو عقارات.

معاش تكافل وكرامة ليس محصورا على الذكور فقط ، ولكن اتيح للمرأة المتزوجة الحصول عليه، حيث يسمح برنامج تكافل وكرامة للمرأة في بعض الحالات الاستثنائية، الحصول على الدعم الحكومي على عكس قانون المعاشات والتأمينات يمنع حصول المرأة المتزوجة من معاش والدها إذا تزوجت.