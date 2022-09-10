نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية “Aramco” لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت شركة أرامكو عن جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية، وتقوم الشركة بالاعلان، عنها شهريا يوم 10 من كل شهر ويتم تطبيق الاسعار اليوم التالي مباشرة، وتسعى الشركة دائما لمراعاة جميع الطبقات والفئات بالمملكة العربية السعودية عند احداث تغييرات فى اسعار الوقود، لانه يعتبر من اهم اولويات الشعب السعودى بشكل كامل.

جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية

تقوم أرامكو السعودية بتحديث جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وتقوم شركة أرامكو باعلان أسعارها الجديدة بصورة دورية ويتم تطبيقها فى 11 من كل شهر، ويتفاوت جدول أسعار البنزين فى السعودية فى كل شهر عن الشهر الذى يسبقه، وتعتبر شركة أرامكو هي المسئول الرئيسى عن طرح هذه الأسعار وتكون الأسعار المعلنة صالحة لشهر واحد فقط ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم الذى يليه.

جدول أسعار البنزين لشهر اغسطس الماضي في السعودية

قبل عرض جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية نعرض لكم أسعار البنزين لشهر أغسطس المضي وتأتى كالتالى :

لتر البنزين 91 ب 2.18 ريال .

لتر البنزين 95 ب 2.33 ريال .

سعر الديزل 0.63 ريال .

الكيروسين 0.70 ريال .

غاز البترول المسال 0.75 ريال .

وتحرص الشركة على مراعاة ظروف المستهلكين لذلك من الممكن دعم وجود فارق ملحوظ بين كل شهر.

جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر الجاري

توقع مواطنين المملكة العربية السعودية وجود زيادة كبيرة فى سعر البنزين الجديد فى السعودية لشهر سبتمبر، لكن خلفت شركة ارامكو توقعاتهم وجاءت الأسعار فى متناول جميع الطبقات، وجاءء التعديلات فى الاسعار بسيطة وباختلاف غير ملحوظ مقارنة بالشهر الماضى، ويتم تطبيق هذه الاسعار بالسوق بداية من 11 سبتمير وجائت كالتالي :

لتر البنزين 91 بسعر 2.18 ريال .

لتر البنزين 95 بسعر 2.33 ريال .

سعر الديزل 0.63 ريال .

الكيروسين 0.81 ريال .

غاز الميسال 0.90 ريال .

ويبدأ تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين فى جميع محطات الوقود فى السعودية، وتقوم شركة ارامكو بتوزيع هذه الاسعار وإعلانها على جميع محطات الوقود بالمملكة، وجاءت الأسعار لما يتوافق مع الوضع الاقتصادي للمواطنين، وذلك لأن الكثير يمتلك السيارات سواء كان من المواطنين أو المقيمين بالمملكة، فضلاً على ان ارتفاع اسعار البنزين تصاحب ارتفاع في كافة اسعار السلع والخدمات نظراً لارتفاع تكاليف النقل.