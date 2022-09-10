شحن شدات ببجي موبايل لحسابك مباشرة وطريقة مضاعفتها مجانا للمحترفين فقط

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل لحسابك مباشرة وطريقة مضاعفتها، وتعتمد الطريقة التي نحن بصدد الشرح والحديث عنها على إمكانية لعبك ومدى احترافيتك في لعبة ببجي، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكك كذلك بعض الشدات في حسابك أو عملات لعبة ببجي من نوعية Bonus Challenge voucher، حيث أنه في حالة عدم امتلاكك لأي منها سنوضح كذلك كيفية الشراء والحصول عليها لتطبيق طريقة الحصول على شدات مجانية بطريقة رسمية من داخل لعبة ببجي.

طريقة شحن شدات في لعبة ببجي موبايل

أولا كما أوضحنا للاستفادة وتطبيق طريقة شحن الشدات المجانية يجب امتلاكك لنقاط Bonus Challenge voucher والتي تؤهلك للدخول إلى المبارايات التي لا يفوز فيها إلا المحترفين، ولا يحقق كل شخص مثل الآخر حتى في حالة الفوز، إلا أنه من يصنع عدد إقصاءات أكثر يحصل على نقاط أعلى، وكذلك من يقوم بتدمير الأعداء بشكل أكثر هو من يفوز بعدد نقاط اعلى، وفي حالة عدم امتلاكك لتلك النقاط سيلزم شرائها بواسطة الشدات UC حيث يتم شراء النقطة الواحدة بمقابل 10 شدات UC، وللعلم أنه يوجد ثلاثة نوعيات من المبارايات في تلك المسابقة، يمكنك المشاركة بنقطة أو نقطتان أو ثلاث نقاط، وبالطبع كل واحدة منهم تمنحك نقاط أعلى.

شحن شدات ببجي 2022

ولشحن شدات ببجي لشراء تلك النقاط يمكنك شحنها من خلال الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل من خلال الدخول إلى midasbuy من خلال محركات البحث وتقوم بشراء عدد الشدات الذي تريده، فيمكنك على سبيل المثال شراء 100 شدة وتجربة الطريقة التي سنوضحها لكم بعد قليل، ولكن لا تنسى أن نوعية المقاتلين الذين تقابلهم في هذه المسابقة محترفيين للغاية، فإذا لم تكن محترفا بالفعل فلا ننصحك بتضييع أموالك هباءا، وكذلك لمعرفة طريقة شحن شدات ببجي بالتفصيل يمكنك متابعة الرابط المشار إليه على الكلمة بعينها ستجد الشرح كامل.

طريقة الحصول على شدات ببجي مجانا بطريقة رسمية