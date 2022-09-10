شحن شدات ببجي موبايل لحسابك مباشرة وطريقة مضاعفتها مجانا للمحترفين فقط

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل لحسابك مباشرة وطريقة مضاعفتها، وتعتمد الطريقة التي نحن بصدد الشرح والحديث عنها على إمكانية لعبك ومدى احترافيتك في لعبة ببجي، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكك كذلك بعض الشدات في حسابك أو عملات لعبة ببجي من نوعية Bonus Challenge voucher، حيث أنه في حالة عدم امتلاكك لأي منها سنوضح كذلك كيفية الشراء والحصول عليها لتطبيق طريقة الحصول على شدات مجانية بطريقة رسمية من داخل لعبة ببجي.
طريقة شحن شدات في لعبة ببجي موبايل
أولا كما أوضحنا للاستفادة وتطبيق طريقة شحن الشدات المجانية يجب امتلاكك لنقاط Bonus Challenge voucher والتي تؤهلك للدخول إلى المبارايات التي لا يفوز فيها إلا المحترفين، ولا يحقق كل شخص مثل الآخر حتى في حالة الفوز، إلا أنه من يصنع عدد إقصاءات أكثر يحصل على نقاط أعلى، وكذلك من يقوم بتدمير الأعداء بشكل أكثر هو من يفوز بعدد نقاط اعلى، وفي حالة عدم امتلاكك لتلك النقاط سيلزم شرائها بواسطة الشدات UC حيث يتم شراء النقطة الواحدة بمقابل 10 شدات UC، وللعلم أنه يوجد ثلاثة نوعيات من المبارايات في تلك المسابقة، يمكنك المشاركة بنقطة أو نقطتان أو ثلاث نقاط، وبالطبع كل واحدة منهم تمنحك نقاط أعلى.
شحن شدات ببجي 2022
ولشحن شدات ببجي لشراء تلك النقاط يمكنك شحنها من خلال الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل من خلال الدخول إلى midasbuy من خلال محركات البحث وتقوم بشراء عدد الشدات الذي تريده، فيمكنك على سبيل المثال شراء 100 شدة وتجربة الطريقة التي سنوضحها لكم بعد قليل، ولكن لا تنسى أن نوعية المقاتلين الذين تقابلهم في هذه المسابقة محترفيين للغاية، فإذا لم تكن محترفا بالفعل فلا ننصحك بتضييع أموالك هباءا، وكذلك لمعرفة طريقة شحن شدات ببجي بالتفصيل يمكنك متابعة الرابط المشار إليه على الكلمة بعينها ستجد الشرح كامل.
طريقة الحصول على شدات ببجي مجانا بطريقة رسمية
- افتح لعبة ببجي وانتظر التحميل للدخول إلى الواجهة الرئيسية للعبة.
- من أسفل الشاشة انظر إلى كلمة MATCHES واضغط عليها.
- عليك اختيار Bonus Challenge والدخول عليها.
- بالطبع يجب امتلاكك لتلك النقاط أو شرائها إذا أردت إتمام المهمة.
- عليك ملاحظة أيضا التوقيت المناسب حيث أن تلك المسابقات تفتح في ساعات معينة خلال اليوم وكذلك لا تكون متاحة طوال الموسم في ببجي فتمر أيام أو بعض الأسابيع تكون مغلقة تماما، ” شرح مصور لهذه الطريقة يمكنك الاطلاع عليه ” طريقة شحن شدات ببجي المجانية الوحيدة والرسمية من داخل اللعبة “
- هنالك ثلاثة أنواع من المسابقات أن تغامر بنقطة واحدة أو اثنتان أو ثلاث نقاط مع العلم أن كل مغامرة ولها مكسبها.
- عليك المحاولة مرارا حتى تحصل على 1000 نقطة من التي تحصل عليها عقب إتمام المباريات.
- بعد الوصول إلى 1000 نقطة تضغط على Redeem Reward وبعد ذلك النزول إلى الأسفل ستجد أنه يمكنك استبدال النقاط بـ 100 شدة UC مجانا بدون أي دفع أموال.
- يمكنك تكرار الأمر ويمكنك استبدال تلك النقاط ب300 شدة uc إذا أكمل نقاطك إلى 3000، أو 600 شدة إذا وصلت نقاط إلى 6000 نقطة.
- يتم استلام الشدات من رسائلك في ببجي موبايل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحن شدات ببجي موبايل لحسابك مباشرة وطريقة مضاعفتها مجانا للمحترفين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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