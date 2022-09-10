نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استلاف رصيد سوا والحصول على رصيد مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على تسليف رصيد من سوا، وذلك أن بعد أن قدمت شركة الاتصالات السعودية STC هذه الخدمة لجميع عملائها خدمة قرض الرصيد، وهي إحدى الخدمات الجديدة المقدمة، وقد تساءل الكثيرون عن كيفية استخدام خدمة قمر في سوا، وقد تم إجراء بحث، ونشرح لكم كيف تكون خدمة تسليف سوا التي تكون مفيدة للمشتركين من شركات الاتصالات، هذا وأن الشركة تعمل على توفير كافة الخدمات التي يبحث المواطنين عنها وكذلك تقدم العديد من العروض المجانية التي تساهم بشكل كبير في جذب العديد من العملاء إلى شركتها.

كيف تستلف من سوا؟

خدمة رصيد سوا هي أحد عملاء سوا الذين يحتاجون إلى إجراء مكالمة طوارئ بسبب عدم كفاية الرصيد، طريقة الائتمان تبدو كالتالي:

تحتاج أولاً إلى تمكين خدمة التسليف المتوفرة في stc، حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم 1055 إلى الرقم 900.

تصلك رسالة نصية برصيدك 5.50 ريال سعودي، ويتم خصم هذا الرصيد مرة أخرى في متجر الشحن.

يؤدي ذلك إلى إرسال رسالة تطلب 1055 إلى 902.

يتم عرض رسالة تشير إلى أن طلبك قيد المعالجة.

يتم إضافة رصيد 5.50 ريال سعودي إلى حسابك.

بعد تجديد الرصيد، ستستعيد الشركة وستتلقى رسالة بالرصيد المخصوم من حسابك.

وفي النهاية يمكنك القيام بإلغاء هذه الخدمة وفقًا للفقرة التالية.

إلغاء خدمة كمل اسّتلاف الرصيد من سوا

سهلت شركة الاتصالات السعودية (STC) عليك إلغاء خدمة سداد قرض سوا المعروفة بخدمة كامل باتباع الخطوات التالية:

يقوم المشترك بإلغاء خدمة كمال بإرسال رسالة نصية إلى رقم 900 برقم 1056.

يتلقى رسالة نصية أخرى تطلب منه إلغاء اشتراكه في كمال حتى تتم عملية القبول ويتم إلغاء الخدمة بكل سهولة.

احصل على 10 ريال مجانًا في ائتمانات

يمكنك الحصول على 10 ريال مجانًا من شركة الاتصالات السعودية عبر سوا واستخدامها للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، واتبع هذه الخطوات للحصول على خدمات 10 ريال سعودي مجانًا وفقًا للطرق التالية:-

يجب على العملاء تسجيل الدخول إلى موقع الشركة هنا لتفعيل العرض واستخدامه.

هذا العرض ساري من لحظة تفعيله.

احصل على رصيد مجاني من سوا

يمكن لمشتركي شركة الاتصالات السعودية الحصول على عروض متنوعة من شركات الاتصالات. دفع 30 ريال يمنحك 200 دقيقة بالإضافة إلى 1 جيجا لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. هذا العرض صالح لمدة 28 يومًا من تاريخ التفعيل ويمكن الاشتراك فيه عبر الخطوات التالية: