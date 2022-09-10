رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قيامها تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين الحاليين الذين يقومون بالحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن قيامها بمد فترة السماح للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمن هم يستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي النظام القديم، وبالنسبة لغير المسجلين سابقاً في برنامج الضمان الاجتماعي فيمكنهم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تم إطلاقه منذ قرابة عام، حيث أعلنت الوزارة أن باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور سيكون متاحاً لكافة الراغبين في التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للحصول على راتب الضمان الاجتماعي الشهري، وبعض مميزات البرنامج مثل التأهيل إلى سوق العمل من خلال تدريب المستفيدين على القيام ببعض الوظائف وتوظيفهم في هذه الوظائف من أجل أن يتحولوا إلى أفراد منتجين في المجتمع.

إيداع مبالغ دعم الحقيبة والزي المدرسي 1444

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بإيدعا المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين في حساباتهم البنكية والخاصة بدعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي عن الفصل الأول الدراسي من العام 1444 هجرياً، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1444، وقد تحصل المستفيدين على الدعم المادي عن كل طالب يحضر في المدارس في كافة المراحل التعليمية المختلفة، وهو مايشجع المواطنين على ضرورة تعليم أبنائهم والارتقاء بمستواهم التعليمي.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور

ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد البرامج الاجتماعية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والذي يقوم بتقديم مساعدات مالية ورواتب شهرية لكافة المستفيدين من قبل الوزارة، وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على مساعدات مالية توفر لهم حياة كريمة لهم ولذويهم، كما أنه يقوم بتدريب وتطوير مهارات العديد من المستفدين من أجل الحصول على وظيفة تساعدهم في كسب المعيشة.

ويطمح العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث لا تزال عمليات البحث عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور قائمة من قبل غير المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث أعلنت الوزارة عن استمرار فتح باب التسجيل.

ولا تزال تتواصل عمليات البحث عن رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أجل التسجيل في البرنامج والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج لكافة المستفيدين ولعل أهم هذه الخدمات هي خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم صرف رواتب شهرية لكافة المستفيدين حسب حالاتهم المادية، وتوفير رواتب تكفل لهم ولذويهم حياة كريمة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور ولعل أبرز هذه الشروط هي:

الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الاستثناء من هذا الشرط كل من: المرأة المطلقة أو الأرملة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، بالإضافة إلى المطلقات من السعوديات من زوج غير سعودي، بالإضافة إلى الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل اللائي يمتلكن بطاقات التنقل.

لايتجاز دخل المستفيد 1100 ريال سعودي بالنسبة للشخص العائل.

لايوجد للمتقدم أي أصول أو ممتلكات ذات قيمة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وقد تقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور بداية كل شهر ميلادي، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية بداية كل شهر ميلادي، وهو ما قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية.

ويسعى خلال هذه الفترة العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية من أجل تطوير مستفيدي الضمان الاجتماعي ودمجهم ضمن العاملين في المملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق قد أطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والاستفادة منهم في المجتمع برفع مهاراتهم، وفتح مجال لهم للعمل والمساهمة في الانتاج في المملكة العربية السعودية.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد قامت في وقت سابق بالاعلان عن فترة انتهاء التسجيل وغلق الباب لكافة الراغبين في الحصول على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، حيث سيكون آهر أيام التسجيل هو يوم الثالث والعشرين من شهر مايو من العام الميلادي الجاري 2022، إلا أن الوزارة قد قامت بمد فترة التسجيل لمدة ستة أشهر من خلال هذه الأيام من أجل أن يتمكن ممن لم يتمكنوا من التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور حتى الآن، حيث سيتم غلق باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الثاني من العام 1444 هجرياً، والذي سيوافق يوم الثلاثين من شهر أكتوبر من اعام الميلادي الحالي 2022.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لن يتم غلق باب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور لكافة المواطنين الجديد الذين يرغبون في الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي المطور، والاستفادة من خدماته ومنها خدمة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، إلا أن الأمر الخاص بغلق باب التسجيل هو يتعلق بالمسجلين الحاليين في نظام الضمان الاجتماعي القديم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ومن أجل أن يتمكن الراغبون في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على الانترنت وعنوانه هو: sbis.hrsd.gov.sa، والقيام بملئ البيانات التي يطلبها منكم الموقع.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من أجل أن يستفاد منه العديد من المواطنين ويمكن التسجيل كما هو التالي: