نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 وإجراءات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر امتحان الرخصة المهنية للمعلمين من الاختبارات المهمة والضرورية للراغبين في العمل في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية، وعلى الراغبين في الحصول على وثيقة تؤكد كفاءتهم اجتياز امتحان الترخيص المهني، بحسب اختبروا إلكترونيا عبر الرابط الرسمي الذي نقدمه، وجدير بالذكر أن السجل الوطني للمملكة العربية السعودية قد أُغلق لفترة وجيزة لإعادة التسجيل في أكتوبر، وتبدأ الامتحانات في نوفمبر 2022 من هذا العام ويناير 2023 من العام المقبل.

مواعيد إجراء امتحانات الرخصة المهنية

وأعلنت هيئة التقويم والتدريب عن أن بداية التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية تكون للرجال من 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444، بينما للنساء يكون من 5 سبتمبر 2022 الموافق 9 صفر 1444، فضلاً عن ان الامتحان العام لاختبار الرخصة المهنية تبدأ من 11 نوفمبر 2022 إلى 14 نوفمبر 2022، وينعقد الاختبار التخصصي في بداية 21 يناير لعام 2023 إلى 25 يناير لعام 2023، ولابد من الحضور في هذه المواعيد.

طريقة التسجيل في امتحان الرخصة المهنية

يجب على أي شخص يرغب في العمل في مجال التعليم إجراء الاختبار باتباع هذه الخطوات.

الدخول إلى هيئة التقويم والتدريب.

ثم قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى بوابة الوصول الموحد وأضف اسم المستخدم وكلمة المرور إلى حساب أبشر الخاص بك.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي لتسجيل الدخول وأدخل رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك.

ثم ينقر على خيارات الاختبار المتاحة له ثم ينقر على عبارة “اشترك الآن”.

من الآن فصاعدًا، سترى ملفات تعريف لخط الترخيص المهني.

ثم اكتب جميع البيانات الشخصية اللازمة وانقر على كلمة “التالي”.

ارفاق المستندات والوثائق المطلوبة داخل الخانات المخصصة لذلك.

التاكد من كافةاد المعلومات والمستندات التي تم إدخالها حتى يتم قبولك.

ثم حدد اسم المدينة التي تعيش فيها، والمكان الذي تعيش فيه، وتاريخ ووقت الاختبار.

تتمثل الخطوة الأخيرة في دفع الرسوم المطلوبة وحفظ جميع المعلومات المتعلقة بالاختبار ووقت الاختبار ومكانه.

وفي النهاية يمكنك القيام بطباعة النموذج الذي تم ملئه من أجل تقديمه إلى الجهة المختصة لعقد الدورات.

شروط الحصول على رخصة التدريس

تصدر التراخيص من قبل المؤسسات التعليمية لدعم تنمية المهارات التربوية في مختلف المجالات وفق الشروط التالية: