«الملكة ماتت.. عاش الملك».. تشارلز الثالث يوقع إعلان تنصيبه فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، قال الملك تشارلز فى مستهل كلمته بمراسم التنصيب إن "خسارتنا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية لا تعوض"، مضيفا: "بقيامى بهذه المهمات الثقيلة التى وضعت على كاهلى، سأخصص ما تبقى من حياتى لها، وإننى أصلى من أجل إرادة ومساندة الرب العظيم".

تتويج تشارلز الثالث

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش، المكونة من كبار السياسيين والقضاة والمسؤولين، تتويج تشارلز الثالث ملكا فى مؤسسات الدولة.

وتم دعوة الملك تشارلز لإعلان خطاب تتويجه، ووافق على الإعلان، قائلا: "فيما يخص أمن كنيسة اسكتلندا، أنا أفهم أن القانون يتطلب منى أننى عند تنصيبى فى العرش بأن أقسم القسم الخاص بكنيسة اسكتلندا، وأنا مستعد لذلك فى الفرصة الأولى".

أمن كنيسة اسكتلندا

وتابع ملك بريطانيا الجديد: "أنا تشارلز الثالث، وبحمد الرب وفضله، وبصفتى ملك بريطانيا العظمى وملك كل أراضى الكومنولوث، والملك والمحامى عن العقيدة، أقسم بأننى سأحافظ وسأحمى الكنيسة البروتستانية كما وضعت من الرب، والتى تأسست فى اسكتلندا، وبإعلان الحق العام، وأيضًا لأحمى العقيدة البروتستانية، وبما سلم إلى من برلمان المملكتين، لاتحاد المملكتين مع الحكومة من أجل الصلاة والحقوق والخصائص التى تتمتع بها كنيسة اسكتلندا".

ودعت هيئة العرش الملك تشارلز الثالث لقراءة ورقتى القسم والتوقيع عليهما، ووقع الشهود على القسم كلا من الأمير ويليام، ابن الملك تشارلز، وكاميلا زوجة الملك.

حدادًا على الملكة

وبحسب التقارير البريطانية، فمن المقرر أن ترفع الأعلام التى نكست عند منتصف السارية حدادًا على الملكة الراحلة من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش الذى يتم بثه على التلفزيون لأول مرة.

وستستمر موجة من الإعلانات الرسمية الأخرى فى جميع أنحاء بريطانيا حتى يوم الأحد، عندما تعود الأعلام منكسة عند منتصف السارية.

الملكة ماتت.. عاش الملك

على الرغم من أنها ليست جزءا من الإعلان الرسمى، إلا أنه غالبا ما تضاف بعد ذلك عبارة "الملكة ماتت، عاش الملك".

وأوضحت التقارير البريطانية أن الملك تشارلز قد استقبل، أمس الجمعة، بهتافات "حفظ الله الملك"! كما التقى بأشخاص من بين الحشود التى تجمعت فى قصر باكنجهام.