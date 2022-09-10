العالم اليوم - لهذه الأسباب.. أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 بالمئة، الجمعة، بفعل تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز، على الرغم من أن العقود الآجلة للخام سجلت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة بشكل حاد، وتأثير القيود التي فرضتها الصين للحد من تفشي فيروس كورونا على التوقعات بشأن الطلب.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد هدد بوقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا إذا وضعت حدا أقصى للأسعار.

كما تلقت الأسعار دعما من إعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفضا طفيفا في الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.69 دولار، أي بنسبة 4.1 بالمئة، لتصل إلى 92.84 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 3.25 دولار، أي بنسبة 3.9 بالمئة، إلى 86.79 دولارا للبرميل.

وقال ستيفن برينوك، من "بي.في.إم" للوساطة في أسواق النفط، إنه خلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط.

وتحت ضغوط المخاوف بشأن الركود والطلب، انخفض خام برنت بصورة حادة، بعدما ارتفع في مارس الماضي قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا، بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية.

ورغم ارتفاع الجمعة، فإن الخامين القياسيين قد سجلا انخفاضا أسبوعيا، إذ تراجع برنت بنحو 0.2 بالمئة على مدار الأسبوع بعدما وصل في مرحلة ما لأدنى مستوى له منذ شهر يناير.

وسجل خام غرب تكساس أيضا انخفاضا أسبوعيا بنسبة 0.1 بالمئة.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية، إن البيت الأبيض لا يفكر في الوقت الحالي في سحب جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يتجاوز السحب بمقدار 180 مليون برميل، والذي أعلنه الرئيس جو بايدن قبل أشهر.

وتأثرت الأسعار أيضا بإعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن زيادة في معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فضلا عن مزيد من عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.