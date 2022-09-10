نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسم شاهد الأن.. مراسم تنصيب الأمير تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزبيث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن اليوم السبت مجلس اعتلاء العرش رسمياً أن تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا بعد يومين من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، هذا فى جلسة مذاعة على التلفزيون من قصر سانت جيمس بلندن حيث أعلن المجلس”الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج، الآن بعد وفاة جلالة الملكة… ملكنا تشارلز الثالث”، وبذلك أصبح تشارلز الذى يبلغ من العمر 73 عاماً أكبر ملوك بريطانيا عندما تولى منصبه، سيتم تكليفه بإبقاء البريطانيين مرتبطين بنظام ملكي اعتبروه قديمًا، لكن إليزابيث الثانية نجحت بشكل مثير للإعجاب في الحفاظ عليه.

مراسم تنصيب الأمير تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

وفي لقاء تاريخي بثته وسائل الإعلام البريطانية على الهواء مباشرة، أعلن مجلس العرش البريطاني اليوم السبت، أن تشارلز الثالث ملك إنجلترا، خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عامًا، وأصبح تشارلز أكثر بروزًا في الأشهر الأخيرة، ومثل والدته التي عانت من مشاكل صحية، واجه تحديًا آخر بعد أن أصبح ملكًا ورئيسًا لـ 15 دولة من نيوزيلندا إلى بهاماس، ونزل الملك الجديد من سيارته وصافح الحشد وهتف “حفظ الله الملك” قبل أن يختلط بالحشد خارج قصر باكنغهام.

وليام أميرا لويلز

في أول خطاب له كملك، وعد تشارلز الثالث بخدمة إنجلترا لبقية حياته مستردًا الوعد الذي قطعته والدته في عيد ميلادها الحادي والعشرين، حيث قال تشارلز في خطاب متلفز في قصر باكنغهام، في حين أعلن الملك تشارلز أن ابنه الأكبر ويليام سيصبح أميرًا لويلز: “أؤكد مجددًا هذا الالتزام بالخدمة لبقية حياتي”. بينما يواصل هاري و (زوجته) ميغان بناء حياتهما في الخارج، أود أن أعبر عن حبي لهما، بالرغم من أن علاقتي مع ابني الأصغر تدهورت بشكل ملحوظ،فى حين أن قال تشارلز عن زوجته كاميلا، “أعلم أنها ستكون حازمة ومكرسة لمتطلبات دورها الجديد، وأنا أعتمد على ذلك حقًا.”

مراسم دينية في كاتدرائية القديس بولس في لندن

في ظهر أمس يوم الجمعة أقيم قداس ديني في كاتدرائية القديس بولس في لندن بحضور رئيسة الوزراء الجديدة ليز تولاسو، حيث دقت أجراس الكنيسة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في كاتدرائية القديس بولس وكاتدرائية وستمنستر وقصر وندسور، حيث مكثت الملكة معظم وقتها، ورن الأجراس في المقر الرئيسي بمدينة سيدني بأستراليا، حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية ملكة أيضًا،حيث دق 96 مرة خلال حياة الملكة تم بعد ذلك إطلاق 96 مدفعًا من عدة مواقع في العاصمة البريطانية، بما في ذلك برج لندن وهايد بارك وكارديف وإدنبرة ويورك وبورتسموث وقصور جبل طارق.