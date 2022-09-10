تشارلز الثالث يؤكد أنه يدرك جيدا واجباته ومسؤولياته كملك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - أكد تشارلز الثالث، اليوم السبت، خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية أنه “يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة” المناطة بالملك.

وقال العاهل البالغ 73 عاما أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا إنه سيبذل كل جهده ليكون على “المثال الملهم” لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس، عن 96 عاما.

وأعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا السبت تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن أن “الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها … ملكنا تشارلز الثالث … فليحفظ الرب الملك”.