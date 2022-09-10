مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهدت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم السبت، مراسم تنصيب الأمير تشارلز ملكًا للبلاد بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، حيث نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية بثًا مباشرًا لمراسم التنصيب، منذ قليل.





وقال الملك تشارلز، إن "خسارتنا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية لا تعوض"، مضيفًا: "بقيامى بهذه المهمات الثقيلة التى وضعت على كاهلى، سأخصص ما تبقى من حياتى لها، وإننى أصلى من أجل إرادة ومساندة الرب العظيم". وأكد ملك بريطانيا أن الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجًا لا مثيل له فى الحكم.

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