العالم اليوم - تشارلز: أدرك جيدا الإرث العظيم للملكة إليزابيث

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، السبت، إنه يدرك جيدا الإرث العظيم الذي خلفته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مشددا على أنه سيتحمل "المسؤوليات الثقيلة"، في احترام تام للحكومة الدستورية.

وذكر تشارلز، خلال مراسم تنصيبه ملكا لبريطانيا: "والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا".

وأضاف، في كلمة ألقاها أمام أبرز الشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية في البلاد: "الملكة إليزابيث قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، والعالم أجمع تعاطف مع الخسارة التي عانينا منها كلنا".

وتابع: "أدرك جيدا الإرث العظيم والمهمات والمسؤوليات الثقيلة التي انتقلت إلي.. بتحملي هذه المسؤوليات، أتطلع لأن أتابع المثال الملهم الذي وضعته وذلك في إطار احترام الحكومة الدستورية والبحث عن السلام والتناغم".

وبعد ذلك، وقع تشارلز الثالث على بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، تشارلز ملكا جديدا للبلاد.

وتوفيت الملكة إليزابيث (96 عاما)، الخميس، بعد جلوسها على العرش لـ70 عاما.