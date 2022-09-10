نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. وزيران لبنانيان يرميان الحجارة باتجاه إسرائيل و أدرعي يعلق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 10 سبتمبر 2022 12:08 مساءً - دوت الخليج :- رمى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.

وحسب وسائل إعلامية لبنانية، فإن عدد من الوزراء قاموا بجولة تحت عنوان "كلنا للجنوب" قرب موقع العباد الواقع عند أطراف بلدة حولا، قبل الانتقال إلى محلة المطل خراج بلدة العديسة.

وظهر في الفيديو الوزير حجار يرمي الحجارة أولا ويقول "أضرب والريح تصيح" وهي أحد أناشيد "حزب الله" الموجهة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله. ومن ثم يقوم فياض برمي الحجارة بالاتجاه نفسه.

هذا وشارك في الجولة كل من وزير السياحة وليد نصار، ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ووزير البيئة ناصر ياسين.

و علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على رمي وزيرين لبنانيين للحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.

وفي هذا الصدد، قال أفيخاي أدرعي في "تويتر" معلقا: "هذا مشهد لا يستحق سوى المثل العربي بنسخته اللبنانية..إن كان بيتك من قزاز ما ترمي الناس بالحجارة".

المصدر: "النهار" + "الجديد"