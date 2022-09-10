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عمر شويل - جدة متى نزول حساب المواطن الراجحي في الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022 والذي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توحيد مواعيد الصرف في جميع هيئات والمؤسسات والوزارات بالمملكة في التقويم الميلادي، ويترقب جمع المستفيدين والمؤهلين في البرنامج الاجتماعي موعد الإيداع والصرف الجديد والتي يتم الإعلان عنه شهريا.

اعتراضات أهلية حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن نتائج أهلية شهر أغسطس 2022 في 25 أغسطس 2022 للمسجلين في بداية الشهر من الذين لديهم نفس شروط الاستحقاق في البرنامج، وقد تم قبول المستحقين بينما وصلت رسائل عم التأهيل إلى الآخرين، وفيها أسباب الرفض، ويتطلع الراغبين في التعرف على خطوات تقديم الاعتراض على الأهلية وتصحيح البيانات الخاطئة.

[تأخير قليل] متى نزول حساب المواطن الراجحي SSo.HRsd.GOv.SA الاستعلام (أبشر – نفاذ)

وقد أعلن البرنامج أسباب عدم التأهيل كما أعلن شروط الاستحقاق للمتقدمين في البرنامج منذ شهر يوليو الماضي والتي تلخصت في التالي:

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، ويتم استثناء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين من المطلقات أو الأرامل ولهن أطفال تعولهم منهم.

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام.

يتم تسجيل الدخل الشهري على أن يكون الحد الأدنى للدخل لا يزيد عن 3000 ريال.

يجب تسجيل جميع الدخل المكتسب وغير المكتسب، وراتب الضمان وحافز وجميع الدخل، بما في ذلك دخل الزوجة العاملة.

يقوم بتسجيل جميع العوائد من العقارات أو الأراضي ولا يتم قبول التلاعب في البيانات أو البيانات المنقوصة.

يتم صرف الراتب الشهري حسب عدد أفراد الاسرة ويتم التعرف على قيمة الراتب باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية .

وقت نزول حساب المواطن الراجحي (الدفعة 58) لراتب سبتمبر 2022

يتقرر صرف راتب حساب المواطن وفق المواعيد التالية:

يتم الصرف بالتقويم الميلادي من الشهر.

يصدر دفعة المواطن بعد 8 ساعات من صدور رسالة النزول.

تنزل الدفعات المالية في مصرف الراجحي لهذا الشهر في يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 – 14 صفر 1444هـ.

صدور نتائج الأهلية لدفعة سبتمبر

صدرت نتائج الأهلية للمؤهلين، بينما يقوم غير المؤهلين بدراسة الرسالة الصادرة من وزارة الموارد البشرية جيدا للتعرف على أسباب الرفض، ويكون عليهم الدخول من جديد على المنصة واتباع خطوات التسجيل وتكون أسباب عدم الأهلية أحد الأسباب التالية:

عدم صحة عقد الإيجار وذلك إذا كان المواطن مستأجر من أحد الأقارب أو من الأب.

إذا لم يتم الإفصاح بشكل جيد عن بيانات الدخل والتي يكون فيها عقارات أو أراضي زراعية.

عدم تسجيل البيانات كاملة أو التلاعب في أحدها.

أن يكون هناك اختلاف في رقم الآيبان البنكي.

يقوم غير المؤهلين بتصحيح البيانات والتخلص من أسباب الرفض ثم يتم تقديم الاعتراض من خلال خدمة صوتك مسموع

حل مشكلة غير مؤهل من العوائد وقيمة استحقاق الفرد والأسرة

يتم صرف 720 ريال للأسرة.

بينما يكون استحقاق الفرد البالغ 216 ريال.

ويستحق الفرد التابع بعمر أكثر من 18 عام 360 ريال.

وأيضا يكون استحقاق الفرد 1000 ريال.

الأسرة المكونة من فردين لهم 1275 ريال.

وكذلك المكونة من ثلاثة أفراد يكون الاستحقاق 1570 ريال.

وللأسرة المكونة من 5 أفراد 2140 ريال.

بينما يتم صرف 3560 ريال للأسرة المكونة من 10 أفراد .

الاستعلام عن نزول الدفعة ليتم الصرف من الراجحي