نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة التدريب الصيفي للمعلمين عن بعد ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن التقديم في منصة التدريب الصيفي للمعلمين التي أعدته من قبل إدارة التنمية البشرية في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتكون من أجل وضع دورات تدريبية مميزة وعالية المستوى للمعلمين عن بعد ١٤٤٤، لذلك يبحث المعلمين في السعودية عن رابط منصة التدريب الصيفي للتسجيل في الدورة، وسوف نوضح لكم رابط منصة التدريب الصيفي للمعلمين وكيفية التسجيل به ١٤٤٤.

طريقة التسجيل في منصة التدريب الصيفي للمعلمين ١٤٤٤

يمكن التسجيل في منصة التدريب الصيفي للمعلمين عن بعد في المملكة العربية السعودية ١٤٤٤ عن طريق بعض الخطوات التالية :

نقوم بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتدريب الصيفي : https://str.edu.sa/

يتم عمل حساب جديد في الموقع الخاص بتدريب المعلمين عن بعد.

بعد تسجيل الحساب الجديد نقوم بالدخول عن طريق كتابة أسم المستخدم وكلمة السر في الموقع.

نقوم بكتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة.

يتم التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها في الموقع للتسجيل وتحديث البيانات المطلوبة.

نقوم بإختيار الدورة المراد الإلتحاق بها في دورة المعلمين عن بعد ١٤٤٤.

يتم الضغط على خانة إرسال الطلب.

شروط المتدربين في التدريب الصيفي ١٤٤٤

يوحد بعض الشروط التي تم إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم للتقديم في دورة المعلمين للمتدربين عن بعد ١٤٤٤ ومن هذه الشروط :

أن يكون المتدربة حاصلة على مؤهل للتخصص المراد الإلتحاق به في التدريب.

يشترط حضور جميع الدورات التدريبية عن بعد أثناء دورة المعلمين.

يشتمل الدورة التدريبية عن بعد حوالي ثلاثين متدرباً.

أن يكون المتقدم للدورة التدريبية حاصل على مؤهل من المنظومة التعليمية في السعودية.

أن يكون المتدرب خالي من الأمراض الجسدية والتأكد من السلامة الصحية.

لا يكون له سجل جنائي أو قضايا بالأمانة أو الشرف متعلقة.

يشترط حضور جميع البرامج التدريبية الصيفية عن بعد.

أن يكون حاصل على المؤهل للتخصص المراد الإلتحاق به في الدورة التدريبية الصيفية.

يكون حاصل على مهارات للتدريب عن بعد.

وبذلك فقد وضحنا اهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على التدريب الصيفي والتسجيل في المنصة.