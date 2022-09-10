نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في برنامج كوادر الصحة والسلامة المهنية لحملة الثانوية والدبلوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج كوادر الصحة والسلامة المهنية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن تعاونها مع المعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية، مع تعاون آخر مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، عن بداية فتح باب التقديم والتسجيل في برنامج كوادر الصحة والسلامة المهنية وذلك للدفعة رقم 20، ويعمل البرنامج علي استهداف بعض المراحل الدراسية التي تم تحديدها من أجل التقديم في البرنامج، علي أن يتم التقديم وفق شروط عامة يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، ويتم التقديم في البرنامج إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني التابع للبرنامج، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في برنامج كوادر الصحة والسلامة المهنية.

برنامج كوادر الصحة والسلامة المهنية

أوضحت وزارة الموارد البشرية، بأن التقديم في البرنامج يستهدف قيام الأفراد الحاصلين علي الثانوية العامة وذلك بجميع الأقسام، كما يمكن أن يقوم حملة الدبلوم بجميع التخصصات بالتقديم في البرنامج، مع العلم بأن التقديم يتم وفق مدة التدريب الخاصة بشهادة الممارس الأساسي (ممارس) التي تصل إلى 3 شهور من تاريخ التقديم في البرنامج.

ويتم التقديم في البرنامج وبعد الموافقة سوف يكون الانضمام للبرنامج حضوريًا، وذلك في مقر المعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية العالي للتدريب المتوفر في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام.

شروط التقديم في البرنامج

يتم التقديم في البرنامج وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم القبول والموافقة علي الانضمام، ومن شروط التقديم ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للبرنامج من حاملي الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم خلال التقديم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (بوابة طاقات).

يشترط خلال التقديم ألا يكون المتقدم أحد الطلاب أو الموظفين في أي من القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يمتلك المتقدم أي سجل تجاري أو أن يتقاضى أي راتب تقاعدي من أي جهة عمل.

من شروط التقديم هو اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية الذي تجري له من جانب مختصي البرنامج.

رابط التقديم في برنامج كوادر الصحة

أوضحت الوزارة بأن التقديم يتم من خلال إرسال رسالة علي عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) علي أن يتم التسجيل في البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني مرفق به ملف خاص بصيغة (PDF) تحتوي علي صورة الشهادة مكتوب عليها رقم الجوال الشخصي، مع ضرورة أن يتم كتابة عنوان الرسالة (مستوى ممارس).