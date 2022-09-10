نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي هاتف ٢٠٢٢ منافس الايفون بقوة مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 23 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم إصدار هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 والذي جاء بشكل خارجي رائع، وألوانه الجميلة التي نالت إعجاب الكثير، لذا فإن الجميع يقوم بالبحث عن مواصفات الهاتف الذي تحدث عنها من قام بشرائه وذكر المزايا التي يتسم بها الهاتف، لذا سنقوم بعرض لكم مواصفات الهاتف كما سنعرض سعره في أكثر من بلد.
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23
الكثير من المواصفات التي سنذكرها وتخص ذاكرة الهاتف والكاميرا والبطارية والعديد من مواصفات الأخرى وهي:
- يتبع هاتف سامسونج نظام تشغيل أندرويد والذي يأتي بواجهة استخدام One UI.
- معالج رسوميات gpu للهاتف هو أدرينو 660.
- الذاكرة العشوائية للهاتف 16 جيجابايت أما التخزين فهو 512/256/128.
- الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية وتأتي العريضة بجودة 108 ميجا بكسل أما العدسة 24mm.
- كاميرا الهاتف المقربة جودتها 64 ميجا بكسل والعدسة 72mm.
- كاميرا الهاتف العريضة جدا جودتها 64 ميجا بكسل والعدسة 13mm.
- كاميرا الهاتف الأمامية 33 ميجا بكسل والعدسة 27mm.
- تم صنع بطارية الهاتف من ليثيوم بوليمر والغير قابلة للإزالة وتتميز تلك البطارية بالشحن السريع، حيث يمكنك أن تشحن 70% في خلال نصف ساعة.
سعر الهاتف حول العالم
هناك أقاويل كثيرة حول سعر الهاتف، لذا سنقوم بعرض السعر في أكثر من بلد حتى نكون وافيناكم بجميع المعلومات حول الهاتف:
- يبلغ سعر الهاتف في مصر 22.800 جنيه مصرى.
في السعودية يبلغ السعر 4.495 ريال سعودي.
- حيث أنه وصل سعر الهاتف بالعراق يبلغ 1,750,199 دينار عراقي.
- كما أنه من المعروف أنه يبلغ سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 1,200 والذي يعادل 1,030 يورو.
- كما أنه من المعروف أنه يبلغ سعر الهاتف في الهند 87,699 روبية.
- بالإضافة إلى ذلك فإن وصل السعر في الإمارات يبلغ 4,405 درهم.
- وعلينا توضيح أن تلك الأسعار مخصصة للنسخة الأقل من الهاتف والتي تكون 8/128 ميجا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي هاتف ٢٠٢٢ منافس الايفون بقوة مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 23 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.