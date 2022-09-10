نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي هاتف ٢٠٢٢ منافس الايفون بقوة مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إصدار هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 والذي جاء بشكل خارجي رائع، وألوانه الجميلة التي نالت إعجاب الكثير، لذا فإن الجميع يقوم بالبحث عن مواصفات الهاتف الذي تحدث عنها من قام بشرائه وذكر المزايا التي يتسم بها الهاتف، لذا سنقوم بعرض لكم مواصفات الهاتف كما سنعرض سعره في أكثر من بلد.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

الكثير من المواصفات التي سنذكرها وتخص ذاكرة الهاتف والكاميرا والبطارية والعديد من مواصفات الأخرى وهي:

يتبع هاتف سامسونج نظام تشغيل أندرويد والذي يأتي بواجهة استخدام One UI.

معالج رسوميات gpu للهاتف هو أدرينو 660.

الذاكرة العشوائية للهاتف 16 جيجابايت أما التخزين فهو 512/256/128.

الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية وتأتي العريضة بجودة 108 ميجا بكسل أما العدسة 24mm.

كاميرا الهاتف المقربة جودتها 64 ميجا بكسل والعدسة 72mm.

كاميرا الهاتف العريضة جدا جودتها 64 ميجا بكسل والعدسة 13mm.

كاميرا الهاتف الأمامية 33 ميجا بكسل والعدسة 27mm.

تم صنع بطارية الهاتف من ليثيوم بوليمر والغير قابلة للإزالة وتتميز تلك البطارية بالشحن السريع، حيث يمكنك أن تشحن 70% في خلال نصف ساعة.

سعر الهاتف حول العالم

هناك أقاويل كثيرة حول سعر الهاتف، لذا سنقوم بعرض السعر في أكثر من بلد حتى نكون وافيناكم بجميع المعلومات حول الهاتف: