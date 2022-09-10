نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تكشف موعد تنسيق الدبلومات الفنية للطلاب 2022 تنسيق الكليات والمعاهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية والتعليم تكشف موعد تنسيق الدبلومات الفنية كشفت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن ظهور نتائج رابط تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022م – 2023م، حيث أن طلاب الثانوية الفنية سواء من فئة الثلاث سنوات أو الخمس سنوات قد انتهوا من أداء الاختبارات وظهرت النتائج وكذلك نتائج التنسيق التي بعدها يحصل كل طالب على الكلية أو المعهد الذي يناسب معدّله أو الذي يحلم به وسنقدم لكم طريقة الحصول على التنسيق بخطوات بسيطة.

تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022م

يمكنكم معرفة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022م عبر اتباع الخطوات التالية:-

يمكن للطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

من خلال صفحة الموقع الرئيسية يقوم بالضغط على زر “تنسيق الدبلومات الفنية .

يحدد الطالب المؤهل الخاص به وهو إما أن يكون صناعي أو زراعي أو تجاري أو سياحي.

ثم يحدد النظام الذي درس فيه وهي تنقسم إلى نظامين إما نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات.

يكتب الطالب المستعلم رقم الجلوس الخاص به في الحقل المخصص له وبعدها يكتب رقمه السري الموجود في استمارة النجاح.

يظهر بعد ذلك بيان خاص بتأكيد المعلومات والبيانات وبه اسم الطالب ثلاثيًا ورقم الجلوس الخاص به ويقوم الطالب بمراجعة المعلومات التي أمامه ويتأكد من صحتها ثم ينقر على “الخطوة التالية”.

يحتفظ الطالب بالرقم السري في حالة أنه رغب في تعديل رغباته مرة أخرى.

موعد تسجيل اختبار القدرات لطلاب الشهادة الثانوية الفنية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية عن موعد بدء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب وخريجي المرحلة الثانوية الفنية الذين يرغبون في الدراسة الجامعية بعد نجاحهم في الدبلوم الفني، حيث أن اختبار القدرات هو اختبار يحدد مستوى قدرات الطالب والكلية التي تناسب قداته، وكشفت الوزارة أنه تم فتح باب التسجيل في اختبار القدرات والذي بدأ من يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر لعام 2022م و يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء من نفس الأسبوع الموافق السابع من شهر سبتمبر لعام 2022م.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد لطلبة الدبلومات الفنية

بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عليك تجهيز هذه الأوراق للتقديم في الكليات والمعاهد المتاحة والأوراق المطلوبة هي: