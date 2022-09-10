نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للبارسا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحضتن ملعب رامون دي كارنازا مباراة برشلونة وقادش مساء اليوم السبت 10-9-2022 في إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز عن الموسم 2022/2023، ومن المنطلق هذا نتناول سويًا موعد مباراة برشلونة وقادش والقنوات الناقلة للقاء بالإضافة إلي التشكيل المتوقع لفريق برشلون اليوم.

موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم

يخوض فريق برشلونة في اللقاء الصعب بمعنويات مرتفعة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز لجلب الخسارة لغريمه قادش وخطف الثلاث نقاط منه لمواصلة المنافسة على فرق الصدارة، بينما يقبل فريق قادش في مواجهة اليوم بأسوء حالاته بعدما فشل في الحصول على نقطة واحدة في اربع الجوالات السابقة للفريق.

ويأتي فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي حاملاً رصيد 10 نقاط خلفًا لفريق ريال مدريد المتصدر في الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق قادش بالمركز الأخير في الترتيب دون رفقه أي رصيد من النقاط، بعد خسارته في اربع جوالات على التوالي.

وتنطلق صفارة الحكم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة السابعة والنصف.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وتنقل المباراة النارية التي تجمع بين الفريقين برشلون ضد قادش اليوم قناة بي ان سبورت HD1 باعتبار شبكة قنوات beIN Sports الناقل الوحيد والحصري لمواجهات بطولة الدورس الاسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد قادش اليوم

وتأتي قائمة فريق برشلونة لمواجهة فريق قادش كما يلي: