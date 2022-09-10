نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين 60 ألف ريال قرض آهل بدون كفيل بفترة سداد مرنة بلا فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن في الوقت الراهن التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل المقدم من بنك التسليف الذي يطلق عليه بنك التنمية الاجتماعية حيث أتاح البنك للمواطنين السعوديين حرية الحصول على هذا البرنامج بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة وتم تخصيص قرض آهل لخدمة المواطن السعودي الذي يسعى لتوفير مطالبة الشخصية بالمملكة كذلك يمنح هذا التمويل طبقًا للرؤية المستقبلية بالسعودية حيث تم توفير مزايا عديدة عند الحصول على منتج آهل السعودي ومن أهمها توفير قرض آهل بفترة سداد مرنة بلا فوائد مالية حتى 60 شهر كحد أقصى للسداد بموافقة من خلال البنك في السعودية.

كافة الضوابط الواجبة عند طلب قرض آهل السعودي بالمملكة

يشترط قرض منتج آهل السعودي بالمملكة توفير دخل شهري لا يزيد عن 14,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية كذلك يطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقد حصل على تمويل للأفراد مثل تمويل الأسرة أو الزواج من البنك ومع توفير أثبات بسداد جميع المبالغ التمويلية المستحقة عليه مع توفير إيضًا الفحص للسجل الائتماني للعملاء السعوديين وغير ذلك من الضمانات اللازمة فيما يلي بالتفصيل:

يشترط برنامج منتج آهل توفير موافقة الكفيل أو الضامن الحاصل على الجنسية السعودية من كافة الفئات ماعدا موظفي الحكومة بالمملكة مسموح لهم الحصول على قرض آهل بدون كفيل غارم.

لابد أن العميل يمتلك دخل ثابت مسموح بيه لا يزيد عن 14,500 ريال سعودي.

كذلك قرض منتج آهل يحتاج توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام حتى 70 عام فقط.

إيضًا منتج آهل يحتاج توفير من جميع العملاء السعوديين السجل الائتماني الجيد قبل التقديم عليه.

يجب الحصول المسبق على قرض إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية كمثل قرض كنف للنساء أو الترميم وغير ذلك القروض المتاحة للأفراد.

ما هي أهم خصائص قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية