نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أوضح علي أن سوف يتم صرف إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية غدا، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن، استيفاء كافة الشروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي المخصص، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني صدور نتائج الأهلية من برنامج حساب المواطن، حيث أن نقوم بتوضيح صدور نتائج الأهلية لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

موعد صرف الدعم المادي من حساب المواطن :

أكد برنامج حساب المواطن على أن يتم صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث أن سوف يتم التقديم أو التأخير سواء كان يوافق عطلة رسمية لجميع الموظفين، ولذلك يكون الصرف يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري 2022م لأن يوم 10 يوافق عطلة رسمية.

شروط الحصول على الأهلية والاستحقاق من حساب المواطن :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب أن يكون حاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن يكون مقيم بالسعودية بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. يجب على المستفيد أن لا يتواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

صدور نتائج الأهلية :

حساب المواطن أعلن عن صدور نتائج الأهلية لهذه الدورة، حيث أن سوف يتم صرف الدفعة الجديدة الخاصة بالشهر الماضي، للمواطنين السعوديين المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن، حيث أن هذا بموجب نتائج الأهلية لهذه الدورة، ولذلك سوف يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض.

ومن الجدير بالذكر أن يكون إجمالي إيداعات حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات وهذا منذ انطلاقته، أكثر من 100 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم جميعاََ، ولذلك تم الايضاح على أن قد بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة حوالي أكثر من 833 مليون ريال سعودي مخصص.