نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل grand theft auto v Gta 5 للاندرويد والايفون مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta 5 جراند ثيفت أوتو 5 الأصلية التي تعمل علي تطويرها باستمرار شركة روك كستار جيمز المطورة للعبة والتي تدور قصتها داخل مدينة لوس سانتوس الأمريكية وهي مدينة أفتراضية تحاكي مدين لوي أنجلوس وتم الأعلان الرسمي عن اللعبة للمرة الأولي عام 2013 ومنذ ذلك التاريخ تعمل الشركة علي إضافة العديد من التحديثات للعبة بشكل مستمر وتعمل علي مختلف منصات الألعاب الإلكترونية مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس إلي جانب الهواتف الذكية التي دفعت الشركة لإصار نسخة مخصصة لها بعد إنتشارها بالشكل الكبير ويوجد ثلاث أبطال رئيسين في هذة النسخة يمكنك التبديل بينهم لإتمام المهمات أثناء اللعب ونستعرض الأن أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل grand theft auto v للموبيلات بسهولة.

تحميل Gta 5 للاندرويد والايفون

أولا فتح الواي فاي عل يجهازك وتسجيل الدخول إلي واحدة من الشبكات المتاحة أو فتح بيانات الهاتف.

ثم الدخول إلي جوجل بلاي لهواتف اندرويد وأبل أستور لهواتف ايفون.

بعد ذلك كتابة grand theft auto v في المكان المخصص للبحث داخل المتجر.

بعد ظهور اللعبة يجب دفع 3.99$ لتسطيع تحميل اللعبة لانها ليست من الألعب المجانية ويمكنك الدفع عبر البطاقة الإئتمانية أة جوجل باي.

بعد الدفع تقوم بالظغط علي تثبيت ليتم تحميل اللعبة علي جهازك.

ثم تقوم بفتح اللعبة وإدخال البيانات المطلوبة وتبداء اللعب.

مزايا لعبة grand theft auto v

حققت تلك اللعبة نجاح باهر في السنوات الماضية، ما تم تحقيقه أشبه بدرب من الخيال ويتوافر بها الكثير من المزايا الفريدة التي تتمثل أبرزها فيما يلي: