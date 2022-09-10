نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان 2022 الأن على موقع وزارة التربية والتعليم results.mehe.gov.lb في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث الفترة الأخيرة عن نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان 2022، حيث أن جميع طلاب المرحلة المتوسطة وأولياء الأمور ينتظرون النتائج، ونجد أن المعدلات تزداد على محركات البحث في هذا الشأن، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اللبنانية عن نتائج الشهادة المتوسطة، فنجد حالة من الترقب والانتظار تظهر على الكثير من أولياء الأمور والطلاب.

نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان 2022

يقترب موعد ظهور نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان 2022، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اللبنانية عن إعلان النتائج، مما يزيد من حالة الترقب لدى أولياء الأمور والطلاب وزيادة معدلات البحث عبر شبكة الانترنت للاستعلام والحصول على النتائج للاطمئنان على مستقبلهم، فاستناداً إلى الدرجات التي سيحصلون عليها سوف يتم تحديد الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها.

ومن جانبه أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية مؤخراً عن الانتهاء من كافة أعمال الفرز والتصحيح للأوراق الامتحانية، وأنه تم بالفعل الانتهاء من رصد الدرجات لكافة الكنترولات المركزية بلبنان، وأنه جاري العمل على رفع النتائج الكترونياً تمهيداً لظهورها، ليتاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر شبكة الانترنت، ويتم الكشف عن النتيجة بعد مؤتمر صحفي للإعلان عن ظهور نتائج الطلاب، والاعلان عن نسب نجاح الطلاب لهذا العام الدراسي، ومن المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان 2022

فور انتهاء المؤتمر الصحفي من الاعلان عن نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان 2022، ونسب نجاح الطلاب للعام الدراسي 2021-2022، سوف يتاح لكل الطلاب والطالبات إمكانية الاستعلام عن نتائجهم الكترونياً وذلك من خلال مجموعة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية .

. الدخول إلى تبويب نتائج الطلاب.

يتم تحديد العام الدراسي واسم الدورة.

يتم تحديد نتائج الشهادة المتوسطة.

بعدها يتم ادخال رقم المرشح الخاص بالطالب.

ثم يقوم بالضغط على زر بحث للاستعلام عن النتيجة وعرضها.

وفي نفس السياق كان عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال، قد أجل بدء الأعمال التحضيرية والتسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية من 5 أيلول 2022 إلى 15 أيلول، كما حدد الثالث من شهر تشرين الأول موعداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وفي سياق متصل أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أنه خلال الأوقات الماضية يتم عبر وسائل التواصل المختلفة الترويج للائحة غير حقيقية عن نتائج الشهادة المتوسط في لبنان 2022، ويحذر المكتب الطلاب من الأخذ بهذه الاشاعات الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة، لذا عرضنا لكم في هذا الموضوع عبر موقعنا الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتيجة الكترونياً عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اللبانينة المذكور بالأعلى.