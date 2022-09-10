التوقيع على إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - انطلقت مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا، اليوم السبت، بحضور مجلس الأمناء، الذي يضم مجموعة من وجهاء العائلةِ الملكية البريطانية، وشخصيات سياسية ودينيةٌ وأعضاء من البرلمان، في قصر سانت جيمس.

ووقع عدد من الشخصيات الرفيعة في مجلس الأمناء على إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا.

وسيُتلى الإعلان من على شرفة القصر، ومن ثم في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز. وبعدها يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد.

وولد الملك تشارلز الثالث في 14 نوفمبر عام 1948 في قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن، وأصبح وريثا للعرش بعمر الثلاث سنوات بعد وفاة جده وتسلم والدته العرش، درس في كلية “ترينيتي” بجامعة كامبريدج.

وكان الملك تشارلز الثالث قد ألقى خطابَه الأول بوصفه ملكا لبريطانيا، حيث تعهد بالحفاظِ على المبادئِ الدستوريةِ طوال حياته. كما أعلن الملك تشارلز أن نجله الأكبر وليام سيكون أميرا لويلز.